Министерство экономического развития полагает, что законопроект депутата Ирины Яровой о просроченных продуктах приведет к росту цен на хлеб для конечного потребителя, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Кирилла Емельянова.

Яровая в апреле 2017 года предложила ввести запрет на возврат просроченных продуктов торговыми сетями в пользу производителей. По ее мнению, текущие правила торговли вынуждают производителей нести колоссальные убытки, особенно сильно правила отражаются на доходах хлебобулочных предприятий.

"Что касается потребителя, то ситуация либо не изменится, либо будет хуже. До того как мы не перекинули более тяжкое бремя на сети, все равно это будет перекинуто на потребителя, ляжет в цену. Они, может быть, не так будут заметны, и ФАС будет трудно доказать, что повышение цены именно по этой причине происходит, но какая-то копейка все равно пойдет в цену потребителя", — сказал чиновник, отметив, что торговым сетям придется перестраивать собственные логистические системы.

В 2017 году запрет был введен на нескольких пилотных объектах, однако эксперимент провалился — магазинам пришлось выбрасывать торговую продукцию в ближайшие помойки. Однако Яровая не оставила свою инициативу и в новом году вновь вернулась к обсуждению запрета.