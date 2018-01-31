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Новый закон Яровой приведет к росту цен на хлеб

, ИА "Амител"
В 2017 году эксперимент проводился на нескольких пилотных объектах, однако провалился

Фото: realnienovosti.com

Министерство экономического развития полагает, что законопроект депутата Ирины Яровой о просроченных продуктах приведет к росту цен на хлеб для конечного потребителя, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Кирилла Емельянова.

Яровая в апреле 2017 года предложила ввести запрет на возврат просроченных продуктов торговыми сетями в пользу производителей. По ее мнению, текущие правила торговли вынуждают производителей нести колоссальные убытки, особенно сильно правила отражаются на доходах хлебобулочных предприятий.

"Что касается потребителя, то ситуация либо не изменится, либо будет хуже. До того как мы не перекинули более тяжкое бремя на сети, все равно это будет перекинуто на потребителя, ляжет в цену. Они, может быть, не так будут заметны, и ФАС будет трудно доказать, что повышение цены именно по этой причине происходит, но какая-то копейка все равно пойдет в цену потребителя", — сказал чиновник, отметив, что торговым сетям придется перестраивать собственные логистические системы.

В 2017 году запрет был введен на нескольких пилотных объектах, однако эксперимент провалился — магазинам пришлось выбрасывать торговую продукцию в ближайшие помойки. Однако Яровая не оставила свою инициативу и в новом году вновь вернулась к обсуждению запрета.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.02.2018 07:43
Дюша Метёлкин

какая мерзкая рожа.....

0  0
1.02.2018 08:30
Истина

Мне одному она Шапокляк напоминает???

0  0
1.02.2018 08:33
- гость -

В 2017 году запрет был введен на нескольких пилотных объектах, однако эксперимент провалился — магазинам пришлось выбрасывать торговую продукцию в ближайшие помойки. Однако Яровая не оставила свою инициативу и в новом году вновь вернулась к обсуждению запрета.

Девушки, уймите вашу мать ! (с).

Из таких людей хорошие гестаповцы получались.

0  0
1.02.2018 08:53
- гость -

Не пойму логику! Хлеб просрочен, т.е. непригоден, если его возвращают на завод, то завод несет убытки, если возвращают магазины, то убытки несут магазины. Для покупателя все равно, сумма не меняется, только количество хлеба заказывают магазины и он и должны отвечать за его реализацию.
представляем дальше пролонгированный процесс - покупатели станут возращать хлеб в магазине с формулировкой типа "у меня хлеб" пропал", так я взял слишком много - верните мне деньги.
Исключительно лоббирование сетей.

0  0
1.02.2018 09:44
- гость -

Ужасные вставные зубы

0  0
1.02.2018 10:33
- гость -

1.02.2018 08:53
- гость

сейчас оборзевшие сети так и делают, возвращают все что не реализовали на хлебзавод, а она хочет сделать наоборот чтобы сети за это отвечали

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