Министерство экономического развития полагает, что законопроект депутата Ирины Яровой о просроченных продуктах приведет к росту цен на хлеб для конечного потребителя, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Кирилла Емельянова.
Яровая в апреле 2017 года предложила ввести запрет на возврат просроченных продуктов торговыми сетями в пользу производителей. По ее мнению, текущие правила торговли вынуждают производителей нести колоссальные убытки, особенно сильно правила отражаются на доходах хлебобулочных предприятий.
"Что касается потребителя, то ситуация либо не изменится, либо будет хуже. До того как мы не перекинули более тяжкое бремя на сети, все равно это будет перекинуто на потребителя, ляжет в цену. Они, может быть, не так будут заметны, и ФАС будет трудно доказать, что повышение цены именно по этой причине происходит, но какая-то копейка все равно пойдет в цену потребителя", — сказал чиновник, отметив, что торговым сетям придется перестраивать собственные логистические системы.
В 2017 году запрет был введен на нескольких пилотных объектах, однако эксперимент провалился — магазинам пришлось выбрасывать торговую продукцию в ближайшие помойки. Однако Яровая не оставила свою инициативу и в новом году вновь вернулась к обсуждению запрета.
Комментарии
какая мерзкая рожа.....
Мне одному она Шапокляк напоминает???
В 2017 году запрет был введен на нескольких пилотных объектах, однако эксперимент провалился — магазинам пришлось выбрасывать торговую продукцию в ближайшие помойки. Однако Яровая не оставила свою инициативу и в новом году вновь вернулась к обсуждению запрета.
Девушки, уймите вашу мать ! (с).
Из таких людей хорошие гестаповцы получались.
Не пойму логику! Хлеб просрочен, т.е. непригоден, если его возвращают на завод, то завод несет убытки, если возвращают магазины, то убытки несут магазины. Для покупателя все равно, сумма не меняется, только количество хлеба заказывают магазины и он и должны отвечать за его реализацию.
представляем дальше пролонгированный процесс - покупатели станут возращать хлеб в магазине с формулировкой типа "у меня хлеб" пропал", так я взял слишком много - верните мне деньги.
Исключительно лоббирование сетей.
Ужасные вставные зубы
1.02.2018 08:53
- гость
сейчас оборзевшие сети так и делают, возвращают все что не реализовали на хлебзавод, а она хочет сделать наоборот чтобы сети за это отвечали