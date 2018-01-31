Камеры наблюдения зафиксировали неизвестных, которые расстреляли московского бизнесмена Александра Осетрова. На кадрах видно, как двое мужчин в масках и головных уборах поспешно уходят с места преступления, пишет LIFE.

Инцидент произошел около бизнес-центра "Святогор" в Москве. Двое неизвестных открыли огонь по мужчине и скрылись. Пострадавшему удалось забежать в здание, где сотрудники оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Позже выяснилось, что ранен был бывший совладелец одного из столичных банков Александр Осетров.

По данным телеграм-канала 112, мужчина отстреливался от преступников. В ходе перестрелки его ранили.

Правоохранители ведут розыск нападавших. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего.