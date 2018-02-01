Почему коммерческую недвижимость лучше приобретать у застройщика

Современный рынок коммерческой недвижимости в Барнауле весьма обширен и может предложить массу самых разнообразных вариантов. В инвестиционно–строительной компании "Союз" рассказали, почему такую недвижимость лучше всего приобретать напрямую у застройщика.

Барнаул стремительно растет и развивается — буквально каждый день в городе открываются новые фирмы, предлагающие самые разные товары и услуги. При высокой конкуренции расположение офиса, в который будут приглашены будущие клиенты, играет немаловажную роль. И один из первых вопросов, на который ищет ответ владелец бизнеса, звучит обычно так: "Где лучше арендовать или купить коммерческую недвижимость в Барнауле?".

Покупка коммерческой недвижимости от застройщика – это оптимальный вариант, который убережет от множества различных проблем, объяснили в ИСК "Союз".

Во-первых, можно быть точно уверенным, что коммерческая недвижимость в новостройке или уже сданном доме до этого не была во владении, а значит, процесс оформления сделки будет максимально прозрачным и быстрым.

Во-вторых, коммерческая недвижимость от собственника будет стоить дешевле в связи с отсутствием скрытых комиссий и дополнительных платежей.

В-третьих, кто может предоставить максимально полную информацию о продаваемом помещении и его особенностях лучше, чем застройщик? Можно ли проводить перепланировку? Хорошая ли звукоизоляция? Именно у застройщика можно получить точные ответы на эти и другие вопросы.

Сегодня клиенты ИСК "Союз" могут купить коммерческую недвижимость, квартиры и парковки разных размеров и планировки в новостройках Барнаула, а также в уже сданных домах, и всегда по выгодной цене. Наряду с обычной продажей коммерции компания предлагает множество вариантов для инвесторов.

Желающим сэкономить время и финансовые средства стоит поспешить приобрести офис в ИСК "Союз". Тем более что с февраля здесь объявили акцию "проект перепланировки в подарок" — компания дарит проект перепланировки помещения под бизнес заказчика.

"Мы предлагаем универсальные коммерческие помещения на первых и цокольных этажах современных жилых комплексов, расположенных вблизи от крупных транспортных магистралей с высоким автомобильным трафиком. У нас вы можете купить коммерческое помещение, максимально подходящее под конкретные требования, включая площадь, расположение, планировку и многое другое. Приобретайте жилье и офисы в максимально удобных условиях!" – говорит заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК "Союз" Елена Греб.

Узнать условия приобретения коммерческой недвижимости в ИСК "Союз", уточнить детали планировок можно, позвонив по специально выделенной линии: (3852) 58-10-52.