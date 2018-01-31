Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что награды для участников соревнований, которые будут проведены для не попавших на Олимпиаду спортсменов, будут приравнены к размеру наград на Играх в Южной Корее, сообщает РЕН ТВ.

"И поручил — первое — по результатам этих соревнований обеспечить премирование... в размере как на Олимпийских играх. То есть его размер будет приравнен к Олимпийским играм", — заявил Песков со ссылкой на решение президента.

МОК ранее зарегистрировал 169 спортсменов и 189 официальных лиц в составе делегации "спортсменов-олимпийцев из России" для участия в Играх в Пхенчхане.