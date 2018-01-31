Следователи проводят проверку по видео, на кадрах которого пациент одной из рязанских больниц лежит в луже крови. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

"По факту возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Как отмечается, инцидент в медицинском учреждении произошел два года назад, однако автор видео разместила видео в Сети только сейчас. Она заявила, что медики обратили внимание на мужчину только после многочисленных просьб других пациентов.

"Вот что значит нечеловеческое отношение к людям. Пока не дашь денег, они и не посмотрят даже на тебя. А именно с врачами Окб в г. Рязани я сталкивалась лично. Привезя мать после аварии в больницу, на нас также долго не обращали внимания. Твари, а не люди", — подписала свое видео Мавзуна Нурова.