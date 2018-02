Символику СС нашли на свитерах олимпийской сборной Норвегии

В олимпийской сборной Норвегии по горным лыжам возникло недопонимание из-за вышитых на свитерах скандинавских рун, которые повсеместно использовались в нацистской Германии, сообщает РИА "Новости".

На свитерах вышиты две руны. Одна из них символизирует древнескандинавского бога Тора, она использовалась в Третьем рейхе в качестве эмблемы, вручаемой выпускникам юнкерских училищ СС. Вторая эмблема — древо жизни Иггдрасиль, которая используется норвежскими неонацистами.

Daily Mail сообщает, что ряд спортсменов сборной Норвегии уже отказались надевать новые свитера, однако производители формы заявили, что не будут снимать ее с производства, так как изображенные на ней руны являются частью скандинавской культуры.

