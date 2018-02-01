Символику СС нашли на свитерах олимпийской сборной Норвегии

В олимпийской сборной Норвегии по горным лыжам возникло недопонимание из-за вышитых на свитерах скандинавских рун, которые повсеместно использовались в нацистской Германии, сообщает РИА "Новости".
На свитерах вышиты две руны. Одна из них символизирует древнескандинавского бога Тора, она использовалась в Третьем рейхе в качестве эмблемы, вручаемой выпускникам юнкерских училищ СС. Вторая эмблема — древо жизни Иггдрасиль, которая используется норвежскими неонацистами.
Daily Mail сообщает, что ряд спортсменов сборной Норвегии уже отказались надевать новые свитера, однако производители формы заявили, что не будут снимать ее с производства, так как изображенные на ней руны являются частью скандинавской культуры.
Nazi scandal hits Norwegian Olympic team... because of their woolly jumpers https://t.co/c7IaS8xRG2— Daily Mail Online (@MailOnline) January 31, 2018
Комментарии
свинья везде грязь найдет
Один знак - антенна, второй - штеккер....
О нет, на моей клавиатуре есть символ Тора, надеюсь меня не обвинят в фашизме.
вот неправильно это...один поганец испортил историю, теперь люди, которые интересуются рунами и продвигающие данную символику будут причислены к последователям поганца...а ведь руны существовали задолго до поганца, по логике вещей мир должен запретить некоторые фармацевтические компании, машиностроительные заводы, которые сотрудничали с этой гадой...