Объем золотовалютных резервов России превысил $442,8 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями совета Франко-российской торгово-промышленной палаты, передает ТАСС.

Путин также отметил, что рост ВВП России в 2017 году составил 1,4%.

"В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции", — рассказал президент.

По его словам, в прошедшем году ее "рост составил 2,5%, и она продолжает снижаться" и в 2018 году.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что рост экономики России в 2018 году точно превысит рост 2017-го.