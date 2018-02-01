51% россиян готовы платить больше денег за продукцию более высокого качества. Это следует из обновленного "Потребительского индекса Иванова", составленного аналитическим департаментом Sberbank CIB, сообщает "Лента.ру".

"Принятие решения о покупке стало меньше зависеть от цен, качество стало более важным фактором (...). Промоакции на более дорогие товары могут быть оправданы", — говорится в обзоре.

Аналитики сообщили, что по сравнению с третьим кварталом снизилась доля россиян, которые приходят в магазины только ради промоакций. Также уменьшилась доля тех покупателей, которые пытаются сэкономить на еде и непродовольственных товарах.

Кроме того, индекс потребительской уверенности россиян в четвертом квартале вернулся к уровню первой половины 2013 года.

Повышение этого показателя по сравнению с третьим кварталом 2017 года Sberbank CIB связывает с ростом реальных доходов населения на фоне рекордно низкой инфляции.

Как утверждают аналитики, постепенное улучшение разных показателей "означает, что улучшения не являются одномоментными, в отличие от случаев повышения индексов, за которыми наступало разочарование".