51% россиян готовы платить больше денег за продукцию более высокого качества. Это следует из обновленного "Потребительского индекса Иванова", составленного аналитическим департаментом Sberbank CIB, сообщает "Лента.ру".
"Принятие решения о покупке стало меньше зависеть от цен, качество стало более важным фактором (...). Промоакции на более дорогие товары могут быть оправданы", — говорится в обзоре.
Аналитики сообщили, что по сравнению с третьим кварталом снизилась доля россиян, которые приходят в магазины только ради промоакций. Также уменьшилась доля тех покупателей, которые пытаются сэкономить на еде и непродовольственных товарах.
Кроме того, индекс потребительской уверенности россиян в четвертом квартале вернулся к уровню первой половины 2013 года.
Повышение этого показателя по сравнению с третьим кварталом 2017 года Sberbank CIB связывает с ростом реальных доходов населения на фоне рекордно низкой инфляции.
Как утверждают аналитики, постепенное улучшение разных показателей "означает, что улучшения не являются одномоментными, в отличие от случаев повышения индексов, за которыми наступало разочарование".
Комментарии
Не в доходах дело, просто на полках гавна стало больше.
Кто такие эти россияне, у которых и доход растет и цены падают? Уж не подконтрольные властям СМИ и их всевозможные "эксперты", врущие в угоду заказчику в преддверии легитимизации переназначения действующего гаранта?
Где эти аналитики такие прогнозы берут?! Возьмем к примеру молоко: в 2014 году стоило в среднем 19 рублей, в 2017 г. - 63 рубля. Рост составил в 3,32 раза или 332%!!! А у них годовая инфляция 3%!?
Предвыборная лапша!
Ужасные вставные зубы