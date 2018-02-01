Глава "Роснано" Анатолий Чубайс назвал главную проблему, тормозящую экономику России. По его мнению, это низкие цены на газ и электричество — на порядок ниже, чем в Европе. Из слов Чубайса следует, что нужно найти "оптимальный" уровень цен, способный увеличить инвестиционную привлекательность энергетики страны и не допустить роста долгов за сырье, пишет "Московский комсомолец".

По мнению Чубайса, попытки удержать низкие тарифы делают бессмысленными программы экономии, поскольку стоимость сэкономленного топлива невысока. Если не исправить диспропорции, "российская электроэнергетика будет продолжать бессмысленно сжигать ежегодно 50–60 млрд кубометров газа", отметил глава "Роснано".

Россия занимает второе место в рейтинге европейских стран по самым низким ценам на газ для населения. В первой половине 2017 года кубометр обходился россиянам в 5,7 рубля. По этому показателю Россия уступает только Казахстану, жители которого покупают топливо примерно по 3 рубля. Самый дорогой газ приобретает население Швеции. Там стоимость кубометра достигает 75 рублей.

Чубайс уточнил, что Россия не должна догонять Европу по ценам. Требуется только найти оптимальную стоимость газа.

По мнению экспертов, рост тарифов в несколько раз обязательно приведет к росту задолженности за поставку топлива. Стоит отметить, что просроченная задолженность российских потребителей за газ с января по июль 2017 года увеличилась на 11% — до 179 млрд рублей. Две трети долга приходится на население и теплоснабжающие фирмы.

По мнению бывшего замминистра энергетики и экс-главы совета директоров РАО "ЕЭС" Виктора Кудрявого, Чубайс, поднимая тему роста цен на газ, косвенно намекает на развитие возобновляемых источников энергии, разработкой которых занимается возглавляемая им корпорация "Роснано".