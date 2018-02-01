Глава "Роснано" Анатолий Чубайс назвал главную проблему, тормозящую экономику России. По его мнению, это низкие цены на газ и электричество — на порядок ниже, чем в Европе. Из слов Чубайса следует, что нужно найти "оптимальный" уровень цен, способный увеличить инвестиционную привлекательность энергетики страны и не допустить роста долгов за сырье, пишет "Московский комсомолец".
По мнению Чубайса, попытки удержать низкие тарифы делают бессмысленными программы экономии, поскольку стоимость сэкономленного топлива невысока. Если не исправить диспропорции, "российская электроэнергетика будет продолжать бессмысленно сжигать ежегодно 50–60 млрд кубометров газа", отметил глава "Роснано".
Россия занимает второе место в рейтинге европейских стран по самым низким ценам на газ для населения. В первой половине 2017 года кубометр обходился россиянам в 5,7 рубля. По этому показателю Россия уступает только Казахстану, жители которого покупают топливо примерно по 3 рубля. Самый дорогой газ приобретает население Швеции. Там стоимость кубометра достигает 75 рублей.
Чубайс уточнил, что Россия не должна догонять Европу по ценам. Требуется только найти оптимальную стоимость газа.
По мнению экспертов, рост тарифов в несколько раз обязательно приведет к росту задолженности за поставку топлива. Стоит отметить, что просроченная задолженность российских потребителей за газ с января по июль 2017 года увеличилась на 11% — до 179 млрд рублей. Две трети долга приходится на население и теплоснабжающие фирмы.
По мнению бывшего замминистра энергетики и экс-главы совета директоров РАО "ЕЭС" Виктора Кудрявого, Чубайс, поднимая тему роста цен на газ, косвенно намекает на развитие возобновляемых источников энергии, разработкой которых занимается возглавляемая им корпорация "Роснано".
Комментарии
Главная причина торможения экономики - это вот такие хитрожопые вороватые упыри , как
чубайс. Меньше бы тырили из государственной казны да о России и её людях беспокоились, которые здесь живут , больше толку было бы.
Надо этого Чубайса посадить на прожиточный минимум и пусть ищет цену которую он готов заплатить за газ, свет и т.д.
Да, ладно... Дедушки просто уже выходят из ума...
как можно сравнивать платы за газ в Швеции и в России, там ведь и зарплаты иные, для сравнения- на Шпицбергене есть 2 стороны- Россия и Норвегия, на российской стороне шахтёр получает 120 тысяч рублей, а на норвежской 60 тысяч, только крон, которая к российскому рублю в 6 раз дороже....вопрос- а почему за одинаковую работу наши получают меньше???
рыжий хрен с ценой в швейцари сравнил, он наверно в курсе сколько там средняя зарплата, реальная средняя, какие пенсии и какова социалка - вот с этого и начните.
вот изза таких вот упырей чубайсов мы и имеем то, что имеем
1.02.2018 07:46
многодетный
Надо просто посадить!.. А лучше - расстрелять собаку рыжую!
эх генерал Квачков, что же пошло не так?
Известный экономист, добившийся процветания всех проектов, в которых участвовал
1.02.2018 08:23
Filin
дак все его проекты процветали - для ограниченной группы лиц, сильно ограниченной
Судя по тому, что Рыжего не включили Пендосы в списочек, он какая то подозрительная личность, похожая на врага государства
для Фомы :
Дык Квачкова и судили за то что не попал....
Самый дорогой газ приобретает население Швеции. Там стоимость кубометра достигает 75 рублей.
А доходы в Швеции, а социалку он не хочет сравнить? Му дак!
Смотрящий за Россией
1.02.2018 08:37
Так ты сравни! И сюда выложи, заодно и налоги и стоимость отопления и т.д. Все правила жизни в их МКД и про собственность квартир))).
я согласна, что жизнь там дороже, но в их жизни есть порядок и стабильность, для жителей Швеции не страшен завтрашний день, человек знает, что если он берет кредит, то это будет достаточно справедливый кредит, что если он платит за страховку, то его будут лечить, да, там для россиянина сложно, потому что население России долго приучали к халяве, к якобы чему-то бесплатному, на самом деле это было не бесплатным...сколько немцев уехало из России? кто стенает по поводу плохой жизни за бугром? только лентяи, а все остальные работают и живут, именно в такой последовательности, а у нас живут, чтобы работать
Почитал,сравнил, и понял что они намного дерьмовей живут чем Мы, в резултате чего пришол к выводу , что Нам ещё сплоченней надо сплотиться вокруг Нашего Лидера,и в марте сего года сделать осознанный Выбор на благо таких начинаний!
1.02.2018 08:56
- гость -
у нас каждый с заработанных денег тех, что зарплата платит 43 %, потом при покупке чегото или оплате ещё 18%, иногда 10% . Эт что маленький налог? поболее половины от заработанного.
Почему население РФ его уже давно признал врагом народа, а суд нет?