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И смех, и грех: новые подробности дела "Еременко против АлтГУ" из зала суда

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Точка в процессе будет поставлена уже в пятницу, скорее всего, требования экс-замдекана Еременко будут частично удовлетворены

Фото: 1tulatv.ru

Второе заседание по делу бывшего замдекана юридического факультета АлтГУ Юлии Еременко, прошедшее 31 января в Железнодорожном районном суде Барнаула, вновь оказалось насыщенным и динамичным. Напомним, уволенная из вуза в конце ноября г-жа Еременко требует от университета восстановить ее в должности, выплатить моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей, а также компенсировать потерянную за 2 месяца зарплату (104 тысячи рублей). Университет расторг трудовой договор с педагогом по собственной инициативе, ссылаясь на совершение последним ряда аморальных проступков.

Ключевые свидетели

В этот раз были выслушаны показания четверых свидетелей (все со стороны истца), включая доцента кафедры конституционного и международного права Константина Чепрасова. Особо стоит отметить смелость и активное проявление своей гражданской позиции молодого преподавателя — единственного из педагогического состава факультета, кто не побоялся открыто выступить на стороне Юлии Еременко. Но обо всем по порядку.

Началось заседание с того, что представители университета (ответчика в данном деле) — начальник управления кадров АлтГУ Александр Трушников, а также руководитель управления правового обеспечения вуза Вячеслав Назаров представили в суд справки от бухгалтерии, доказывающие, что г-жу Еременко в 2014-2017 годах никто к сверхурочным мероприятиям не привлекал (в данном случае это неофициальные студенческие вечеринки) и, соответственно, не выплачивал за это деньги. Логика представителей АлтГУ была предельно простой — на студенческие "тусовки" Еременко ходила по доброй воле, в круг ее должностных обязанностей это не входило.

...На этот раз большого ажиотажа процесс не вызвал – студенты, чье появление в первый раз породило явное недовольство со стороны деканата ЮФ, в зале заседаний отсутствовали. Зато и.о. декана юрфака Сергей Давыдов все три часа, пока шло рассмотрение дела, находился в коридоре, оказывая, как видно, моральную поддержку "эмиссарам" от классического университета.

Большая часть заседания в среду ушла на опрос свидетелей. Всего их было четверо. Это магистрант ЮФ Артем Гридасов (в недавнем прошлом – член студактива факультета), экс-глава студенческой администрации факультета Сергей Бердников, преподаватель Константин Чепрасов и студент Сергей Осокин.

Танцы на столе

Особый интерес представляли показания первых двух свидетелей – Гридасова и Бердникова. Если верить словам других студентов юрфака АлтГУ Ивана Субочева и Николая Эйхольца, которые были озвучены на прошлом судебном заседании, то якобы именно с Гридасовым и Бердниковым (на машине последнего) Юлия Еременко прибыла на "Битву факультетов", прошедшую в конце мая 2016 года в Красилово. Причем она якобы приехала на базу вечером уже в нетрезвом виде, там она продолжила распитие спиртного, затем танцевала на столах возле сцены, где проходили конкурсы. Ну, а напоследок еще и переоделась в купальник и пошла плавать в озеро. На все эти факты в своих объяснительных указывали Субочев на пару с Эйхольцем.

С их слов, после всех описанных "художеств" Юлию Еременко якобы посадили в машину только при помощи самих студентов, так как самостоятельно экс-замдекана проделать это была не в состоянии. Но, как рассказали Гридасов и Бердников, ничего подобного и близко не было: Юлия Еременко как приехала в Красилово трезвой, в таком же состоянии и покинула базу. Охарактеризовали ее студенты как "человека своего дела, эрудированного и умного".

Компрометирующую фотографию из кальянной Darks магистранты юрфака объяснили тем, что это был всего лишь постановочный снимок с известным спортсменом, и Еременко со студентами на фоне спиртного и кальяна лишь позировала на какой-то короткий момент фотографу. При них Еременко никогда не употребляла алкоголь и не курила кальян. "Да этого и не могло быть – ведь она педагог, наоборот, старалась за всеми проследить, чтобы ничего не произошло со студентами на таких вечеринках", — заверил всех присутствующих Артем Гридасов. На вопрос: "А употребляли вы сами при ней алкоголь" магистрант, как показалось, искренне изумился: "Как можно в ее присутствии – ведь это и смех, и грех получается".

Что есть мораль

Особенно затяжным получился допрос свидетеля Сергея Бердникова. Всячески вывести его из себя пытались по очереди г-да Трушников и Назаров, но все оказалось тщетно. В некоторых моментах градус пикировки был довольно высок, однако стороны все же сумели удержаться от чрезмерного проявления эмоций. Умению Сергея Бердникова вести себя при допросе и ставить на место иногда, как показалось, переходивших грань приличия представителей вуза могли бы позавидовать и уже вполне состоявшиеся юристы.

Как видно, разочаровавшись в ответах магистранта, Трушников и Назаров постарались воззвать к совести студента несколькими вопросами, в общем-то, не имеющими отношения к делу. Например, знают ли родители Сергея Бердникова о том, что их сын подвозил на внеучебные мероприятия своего замдекана, на какие средства был куплен автомобиль студента, кому он принадлежит фактически и  т.п.

Но особенно показательным вышел диалог у представителей вуза со следующим свидетелем – бывшим замдекана ЮФ по учебной работе, доцентом кафедры конституционного и международного права Константином Чепрасовым. Во-первых, он еще раз вспомнил, с чего в ноябре начались "поиски ведьм" на юрфаке. Преподаватель указал, что фамилия Еременко, а тем более ее аморальные проступки до поры до времени вообще не фигурировали в рамках работы спецкомиссии по расследованию деятельности деканата ЮФ. Попутно он охарактеризовал бывшую коллегу как "неконфликтную и коммуникабельную".

На прямой вопрос со стороны Вячеслава Назарова, считает ли он, что педагог имеет право за рамками учебного процесса в университете распивать спиртное и курить кальян в компании студентов, Константин Чепрасов предпочел не философствовать на тему, что есть мораль. Он ответил, как и подобает юристу, известной правовой формулировкой: разрешено все то, что не запрещено законом. Далее свидетель привел конкретный пример из жизни факультета  — совместное традиционное застолье у юристов с участием преподавателей и студентов после защиты и госэкзаменов. "Ну, формально они в тот момент уже не могли считаться студентами, так как стали выпускниками", — парировал этот аргумент Назаров.

Последняя точка

...В конце заседания судья позволила себе ряд ремарок, которые косвенно дали понять, на чьей стороне может оказаться Фемида по завершении данного дела. Первое, на что обратила внимание Марина Бирюкова, в связи с чем стали опрашиваться студенты ЮФ на предмет возможных аморальных поступков со стороны Еременко уже после ее увольнения из вуза? Далее судья заметила, что даты всех событий, связанных с бывшей замдекана, не содержат конкретной временной привязки — есть лишь общее указание: с 2014-го по 2017 год, к тому же ничего крамольного в 2014 году в отношении Еременко вузом так и не было названо.

Ну и, наконец, самое важное. Почему в выводах и заключениях спецкомиссии на юрфаке нет ни слова о показаниях других студентов, кто не подтверждает точку зрения и слова Субочева с Эйхольцом? Почему эти объяснительные не приложены к материалам дела? То есть, по сути, чтобы уволить педагога, оказалось достаточно взять только две нужные объяснительные, хотя остальные студенты говорили прямо противоположное, задала риторические вопросы судья.

...Следующее и, по всей видимости, заключительное заседание по "делу Еременко" пройдет уже в пятницу, 2 февраля. До этого момента судья Марина Бирюкова намерена изучить поступившие в ее распоряжение новые документы от каждой из сторон, включая коллективный договор. Кстати, как выяснилось, Юлия Еременко была членом профсоюза АлтГУ.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

1.02.2018 09:27
- гость -

Секс с замужней сотрудницей является аморальным поступком

0  0
1.02.2018 09:31
4ugun

Столько пафоса, толкьо суд встает на сторону работодателя в 99% случаев. Игнорируя весь здравый смысл.
Даже того кто раз через раз является на работу бухой - уже фиг уволишь, если он этого не захочет.

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1.02.2018 10:11
- гость -

Вам там Давыдов устроит все по образцу и подобию системы МВД... Будете стучать ходить друг на друга к потайным воротам, как при Иване Грозном. Если уже не устроил. Всех лбами столкнет.

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1.02.2018 10:29
Юлия

Я вас умоляю! 100 человек были в свое время свидетелями нетрезвых выходок другого преподавателя М. в Красилово. Мат, пьяные заплывы в в озере, беганье за студентками.. и ничего.

0  0
1.02.2018 10:41
- гость -


1.02.2018 09:27
- гость -
философ?

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