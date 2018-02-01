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Воспитательница называла детей "мясом" и приучала их к собачьим командам

, ИА "Амител"
Если у ребенка начиналась рвота, она заставляла съедать все, что ребенок срыгнул, рассказала одна из родительниц

Фото: bzplan.ru

В Екатеринбурге проводят проверку в детском саду, где родители пожаловались на воспитательницу, сообщает URA.RU.

Как отмечается, женщина била, душила малышей и приучала их к собачьим командам. Дети вспомнили две из них: "к ноге" и "сидеть". Психологи уверены, что малыши такое придумать не могли.

Родители воспитанников обратились в прокуратуру, в Уральский родительский комитет и к уполномоченному по правам ребенка. Малыши боялись рассказывать о поведении воспитательницы, но постепенно решились пойти на контакт, сообщает портал 66.ru.

Один из детей рассказал, что воспитательница била ложкой по губам и зубам. Когда малыши приоткрывали рот, пищу им запихивали силой.

"Если у ребенка начиналась рвота, она заставляла съедать все, что ребенок срыгнул. Во время тихого часа детям строго запрещалось ходить в туалет, за непослушание ребенка наказывали "одиночным заключением" в закрытой спальне", — рассказала одна из родительниц.

Родители также выяснили, что воспитательница ложкой била малышей по половым органам, коленям и пальцам на ногах. За непослушание могла и запугать фразой: "Ешь, а то задушу".

"Ее коллеги все это видели, но почему-то не вмешивались", — рассказали родители, добавив, что воспитательница нередко называла детей "мясом". "А вот у меня сколько мяса тут бегает", — приводят они пример.

Как оказалось, у женщины нет не только специального педагогического образования, она не получила даже диплом об окончании колледжа. Изначально она работала нянечкой в саду, а на должность воспитательницы ее перевела заведующая.

Отмечается, что временно воспитательницу отстранили от работы, но не уволили. Юридических оснований для увольнения нет, сообщает издание.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.02.2018 10:29
- гость -

Не фига се новость! Как она жива то еще? У ребятишек в место родителей вафли?

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