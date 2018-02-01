В Екатеринбурге проводят проверку в детском саду, где родители пожаловались на воспитательницу, сообщает URA.RU.
Как отмечается, женщина била, душила малышей и приучала их к собачьим командам. Дети вспомнили две из них: "к ноге" и "сидеть". Психологи уверены, что малыши такое придумать не могли.
Родители воспитанников обратились в прокуратуру, в Уральский родительский комитет и к уполномоченному по правам ребенка. Малыши боялись рассказывать о поведении воспитательницы, но постепенно решились пойти на контакт, сообщает портал 66.ru.
Один из детей рассказал, что воспитательница била ложкой по губам и зубам. Когда малыши приоткрывали рот, пищу им запихивали силой.
"Если у ребенка начиналась рвота, она заставляла съедать все, что ребенок срыгнул. Во время тихого часа детям строго запрещалось ходить в туалет, за непослушание ребенка наказывали "одиночным заключением" в закрытой спальне", — рассказала одна из родительниц.
Родители также выяснили, что воспитательница ложкой била малышей по половым органам, коленям и пальцам на ногах. За непослушание могла и запугать фразой: "Ешь, а то задушу".
"Ее коллеги все это видели, но почему-то не вмешивались", — рассказали родители, добавив, что воспитательница нередко называла детей "мясом". "А вот у меня сколько мяса тут бегает", — приводят они пример.
Как оказалось, у женщины нет не только специального педагогического образования, она не получила даже диплом об окончании колледжа. Изначально она работала нянечкой в саду, а на должность воспитательницы ее перевела заведующая.
Отмечается, что временно воспитательницу отстранили от работы, но не уволили. Юридических оснований для увольнения нет, сообщает издание.
Комментарии
Не фига се новость! Как она жива то еще? У ребятишек в место родителей вафли?