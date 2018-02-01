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Резервный фонд РФ официально прекратил существование с четверга, 1 февраля, спустя 10 лет после своего создания, сообщает агентство "Прайм".

По факту Резервного фонда не существует уже месяц — после того, как из фонда были потрачены последние средства.

Однако официально с 1 февраля утратила силу статья Бюджетного кодекса о Резервном фонде.

Отныне дополнительные нефтегазовые доходы государственного бюджета Минфин будет направлять в Фонд национального благосостояния.

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По данным на 1 января текущего года, объем ФНБ составил 3,753 триллиона рублей, или 65,15 миллиарда долларов.



