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Резервный фонд РФ официально прекратил существование с четверга, 1 февраля, спустя 10 лет после своего создания, сообщает агентство "Прайм".
По факту Резервного фонда не существует уже месяц — после того, как из фонда были потрачены последние средства.
Однако официально с 1 февраля утратила силу статья Бюджетного кодекса о Резервном фонде.
Отныне дополнительные нефтегазовые доходы государственного бюджета Минфин будет направлять в Фонд национального благосостояния.
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По данным на 1 января текущего года, объем ФНБ составил 3,753 триллиона рублей, или 65,15 миллиарда долларов.
Комментарии
Золото Партии тоже вроде было, был, а потом бац-и нету ничё. Так и с резервной фондой- а вдруг не выберут?
еще годика 2-3 и бюджетники вспомнят 90-е когда зар.плату несколько месяцев неплатили