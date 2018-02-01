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Полиция в Солонешенском районе Алтайского края задержала двух мужчин, которых подозревают в краже теленка и сдаче его в пункт приема мяса.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, накануне ночью в селе Березовка двое местных жителей 1984 и 1975 годов рождения проникли на территорию фермы, где из помещения похитили двухмесячного теленка, после чего сдали его в пункт приема мяса в селе Солонешное.

"Кражу животного обнаружили утром. В этот же день сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их, а похищенного теленка изъяли и вернули на сельхозпредприятие. Сумма материального ущерба составила 10 000 рублей", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Уже установлено, что один из задержанных работает на данной ферме скотником, благодаря чему он знал, как можно беспрепятственно проникнуть в помещение, где находятся животные.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Также в полиции уточняют, что оба подозреваемых уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.