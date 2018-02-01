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Жители Алтайского края получают самую низкую зарплату среди всех чиновников регионов Сибирского федерального округа. Об этом свидетельствуют данные исследования Новосибирскстата за 11 месяцев 2017 года.

Самая низкая заработная плата оказалась в Алтайском крае (22 119 рублей) и Республике Алтай (24 954 рубля). А вот больше всего зарабатывают красноярцы — 39 906 рублей и томские чиновники — 37 488 рублей. В соседней Кемеровской области чиновники в месяц получают около 31 тысячи рублей, а в Новосибирской — 32 тысячи.

Кроме того, в исследовании представлена средняя заработная плата в отрасли экономики. В сельском хозяйстве в Алтайском крае получают в среднем 18 тысяч рублей, что больше на 5 тысяч, чем в Республике Алтай, Тыве, Хакасии и Забайкальском крае.

Как и раньше, самыми высокооплачиваемыми в Алтайском крае стали финансовый сектор (42 382 рубля) и добывающая отрасль (33 344 рубля). По этому показателю наш регион находится на последнем месте в Сибири. В соседнем Новосибирске финансисты, например, получают 59 тысяч, в Красноярском крае – 53 тысячи.

Самыми "бедными" являются алтайские чиновники, которые получают 31,6 тысячи рублей. В Республике Алтай, надо отметить, получают всего на 7 тысяч больше. В Тыве чиновники ежемесячно получают на карты 47 тысяч. Кроме того, самая маленькая заработная плата в крае в сфере образования — 16 тысяч рублей. Самая высокая – в Томской области — 32 тысячи.