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Алтайские чиновники получают меньше всех своих коллег в Сибири

, ИА "Амител"
Об этом свидетельствуют данные исследования Новосибирскстата

Фото: hibiny.com

Жители Алтайского края получают самую низкую зарплату среди всех чиновников регионов Сибирского федерального округа. Об этом свидетельствуют данные исследования Новосибирскстата за 11 месяцев 2017 года.

Самая низкая заработная плата оказалась в Алтайском крае (22 119 рублей) и Республике Алтай (24 954 рубля). А вот больше всего зарабатывают красноярцы — 39 906 рублей и томские чиновники — 37 488 рублей. В соседней Кемеровской области чиновники в месяц получают около 31 тысячи рублей, а в Новосибирской — 32 тысячи.

Кроме того, в исследовании представлена средняя заработная плата в отрасли экономики. В сельском хозяйстве в Алтайском крае получают в среднем 18 тысяч рублей, что больше на 5 тысяч, чем в Республике Алтай, Тыве, Хакасии и Забайкальском крае.

Как и раньше, самыми высокооплачиваемыми в Алтайском крае стали финансовый сектор (42 382 рубля) и добывающая отрасль (33 344 рубля). По этому показателю наш регион находится на последнем месте в Сибири. В соседнем Новосибирске финансисты, например, получают 59 тысяч, в Красноярском крае – 53 тысячи.

Самыми "бедными" являются алтайские чиновники, которые получают 31,6 тысячи рублей. В Республике Алтай, надо отметить, получают всего на 7 тысяч больше. В Тыве чиновники ежемесячно получают на карты 47 тысяч. Кроме того, самая маленькая заработная плата в крае в сфере образования — 16 тысяч рублей. Самая высокая – в Томской области — 32 тысячи.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

1.02.2018 09:35
iOne

Сколько можно это терпеть!?

0  0
1.02.2018 09:39
- гость -

Алтайские чиновники получают меньше всех своих коллег в Сибири

Так им и надо, они же не люди и деньги им не нужны.

0  0
1.02.2018 09:39
гость

если учитель в школе получает 10 тысяч, работая в одну смену, то чиновник в образовании не может получать больше 16 тысяч, итак его зарплата в полтора раза больше

0  0
1.02.2018 09:43
- гость -

Какая "несправедливость", однако! Зарплаты в Алтайском крае "самые высокие", а зарплаты чиновников самые низкие.?!

0  0
1.02.2018 09:50
- гость -

"самая маленькая заработная плата в крае в сфере образования — 16 тысяч рублей".
Бросьте эти должности и офисы - переходите в школу, там ставка напр. учителя высшей категории аж 7000 руб!!!!

0  0
1.02.2018 09:52
- гость -

в сельском хоз-ве зар.плата 18 т.р., недавно новость про фермеров, где говорилось что он работникам больше 12 т.р. в месяц не платит

0  0
1.02.2018 09:53
- гость -

Алтайские чиновники получают меньше всех своих коллег в Сибири

Может скинемся?

0  0
1.02.2018 09:54
- гость -

Врете про 7 тыс, Мрот подняли

0  0
1.02.2018 09:57
Владимир

даже в республике Алтай больше! у нас вообще че правительство делает сидит. на свои интересы работает и родственников! люблю свой город, но есть реальное желание переехать, т.к. тут реально люди с каждым годом беднее и беднее...

0  0
1.02.2018 10:01
гость

Была АДМИНИСТРАЦИЯ, стало правительством...Дармоедов в кабинетах стало только больше... Всех разогнать паразитов.

0  0
1.02.2018 10:14
- гость -

нашему правительству не нужно не образование ни медицина, они платят только тем кто защищает их от народа, военным и полиции, а у них свои больнички и места в лучших школах в не очереди .

0  0
1.02.2018 10:15
- гость -

молодой летеха получает в 3 раза больше чем учитель высшей категории всю жизнь учивший детей.

0  0
1.02.2018 10:18
- гость -

1.02.2018 09:54
- гость -
"Врете про 7 тыс, Мрот подняли"

МРОТ и оплата бюджетников сейчас практически не связаны. Ставка (т.е. на нормальную установленную нагрузку) + районный коэфф. + классное руководство + доплата "за активность бумажки, отчеты, мероприятия и пр.)" = вот и будет МРОТ! Поэтому и работают большинство на 1.5 - 2 ставки + заискивают перед администрацией школ, чтобы дали побольше добавку. А как с образованием и воспитанием? Это не про сегодняшний день - теперь в учебных учреждениях оказывают образовательные услуги (по закону так это называется!!!)!

0  0
1.02.2018 10:20
- гость -

1.02.2018 09:54
- гость -
Врете про 7 тыс, Мрот подняли

и???? поспорим? на стотыщмильёнов? 2 смены, начальные классы, 12276 рублей, потом всякие доплаты, итого- 21820 , в школе с 7-30 до 18-30, 4 пачки тетрадей 3 раза в неделю, но за месяц -за проверку тетрадей, например, по русскому языку 130 рублей

0  0
1.02.2018 10:30
гость

А на какие деньги они дворцы себе строят?! Люди, вдумайтесь С 1 феврала ветеранам и прочим льготникам повысят Един пособие аж на 15 рублей! Это Путин с барского плеча перед выборами щедрый жест сделал. А у Медведева, чтобы не индексировать нормально пенсии, совсем нет инфляции. Как они над нами издеваются!

0  0
1.02.2018 10:31
- гость -

Дармоедов в кабинетах стало только больше... Всех разогнать

0  0
1.02.2018 10:39
- гость -

как работают так и получают,

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