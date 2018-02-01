Фото: misanec.ru
Мужчина 1952 года рождения угодил под пассажирский автобус №57 на улице Юрина в Барнауле.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел 31 января около 18:30 у здания №273а. За рулем автобуса маршрута №57 находился мужчина 1982 года рождения, который допустил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В итоге пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в горбольницу №1.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
57, 35, 17 летают как ненормальные по маршруту, часто на пешеходном не пропускают
Злосчастный пешеходник. Сколько еще людей там надо сбить, чтоб нормальный светофор поставили?
кто следит за ОТ в городе неужели так сложно пару раз в неделю делать неожиданные проверки на маршрутах? и гнать оттуда нерадивых перевозчиков
На Кавалерийскую который ходит
кто следит за ОТ в городе неужели так сложно пару раз в неделю делать неожиданные проверки на маршрутах? и гнать оттуда нерадивых перевозчиков
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ха-ха....
они когда беспределят инспекторы отворачиваются, а о проверках узнают раньше чем те кто будет проводить эту проверку