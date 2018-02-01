Фото: misanec.ru

Мужчина 1952 года рождения угодил под пассажирский автобус №57 на улице Юрина в Барнауле.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел 31 января около 18:30 у здания №273а. За рулем автобуса маршрута №57 находился мужчина 1982 года рождения, который допустил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В итоге пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в горбольницу №1.

По факту ДТП проводится проверка.