Президент страны Владимир Путин в среду, 31 января, обсудил с членами правительства аномальные морозы, которые на протяжении недели стояли на территории Сибири и всей страны в целом, сообщает пресс-служба Кремля.

Как доложил глава МЧС Владимир Пучков, с 12 января 2018 года на территории 24 субъектов Дальнего Востока, Сибири и Урала наблюдались экстремально низкие среднесуточные температуры: от минус 40 до минус 68 градусов Цельсия с усилением ветра до 36 м/с и выпадением осадков.

В этот период органами управления и силами РСЧС было ликвидировано 10 чрезвычайных ситуаций, устранены последствия взрывов бытового газа, потушено более 7 тысяч пожаров, оказана помощь более чем в 3800 дорожно-транспортных происшествиях, также более 6500 человек получили помощь на дорогах. Отменялось более 1700 междугородних автобусных рейсов. В этот период произошло 86 аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, жизнедеятельность населения потребовала принятия дополнительных решений.

Также глава государства обратился к министру энергетики Александру Новаку с вопросом, как пережили морозы объекты теплоэнергетического комплекса. По словам Новака, в целом все шло в штатном режиме.

"Нет существенных замечаний для наших электроэнергетических компаний, генерирующих, сетевых компаний. Не допущено крупных технологических нарушений. Локальные технологические нарушения оперативно ликвидируются дежурными бригадами", — сообщил министр.

Напомним, что с 22 по 28 января в Алтайском крае стояли сильные морозы. Временами температура опускалась до минус 45 градусов. В период морозов в регионе произошло несколько происшествий. В частности, несколько взрывов котлов отопления, а также перебои с теплоснабжением в Славгороде.