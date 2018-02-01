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Водитель Nissan Almera сбил на "зебре" девочку в Барнауле

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Госпитализация ребенку не понадобилась

Фото: kuznya.info

Автомобиль Nissan Almera утром 1 февраля сбил девочку 2004 года рождения в центре Барнаула на проспекте Социалистическом.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел возле здания №124.

По информации ГИБДД, подросток переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила телесные повреждения, была осмотрена в горбольнице №1, не госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.02.2018 10:19
- гость -

а девочка небось в наушниках и в капюшоне....

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1.02.2018 10:19
месный

вот алень-то! Знаки, зебра есть, какого хрена? Или глаза забычил или охренел в конец.

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1.02.2018 10:23
месный

1.02.2018 10:19
- гость -

а чё в наушниках и капюшоне нада сбивать са спецом?
Ещё скажи, что он не специально сбил. Знак есть зебра есть, если водятел этого не видел - значит у него зрение настока хреновое, что прав у него быть не должно! Если видел, но ехал как ехал - значит специально сбил, тут нада садить по покушению на убийство.
Короче два варианта, или покушение на убийство или недостаточное зрение для управления автомобилем.

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1.02.2018 10:24
месный

Хорошая тема.
Ну, понеслась.....

0  0
1.02.2018 10:27
- гость -

ну почему сразу "спецом"? водителя не оправдываю, но пешеходы часто слишком самоуверенные..., ведь не 9 жизней можно и по осторожнее быть

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1.02.2018 10:29
месный

1.02.2018 10:27
- гость -

ну а если знаки и разметку видел и ничё не предпринял по этому поводу - значит со спецом.

Почему вот когда видят знак крутой поворот то предпринимают необходимые действия, а вот в случае с ПП как-то не все и не всегда, что-то мешает?

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1.02.2018 10:40
- гость -

да понятно что водила олень (проспал, отвлёкся, забил и т.д.), а она-то куда смотрела????
Да её должны были пропустить, но и её бы не мешало убедиться что её пропускают - я вот о чём.

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1.02.2018 10:41
- гость -

1.02.2018 10:23
месный

Ты бы летнюю заготовку бы убрал.
От куда разметка зимой?

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