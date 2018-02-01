Фото: kuznya.info
Автомобиль Nissan Almera утром 1 февраля сбил девочку 2004 года рождения в центре Барнаула на проспекте Социалистическом.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел возле здания №124.
По информации ГИБДД, подросток переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девочка получила телесные повреждения, была осмотрена в горбольнице №1, не госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
а девочка небось в наушниках и в капюшоне....
вот алень-то! Знаки, зебра есть, какого хрена? Или глаза забычил или охренел в конец.
1.02.2018 10:19
- гость -
а чё в наушниках и капюшоне нада сбивать са спецом?
Ещё скажи, что он не специально сбил. Знак есть зебра есть, если водятел этого не видел - значит у него зрение настока хреновое, что прав у него быть не должно! Если видел, но ехал как ехал - значит специально сбил, тут нада садить по покушению на убийство.
Короче два варианта, или покушение на убийство или недостаточное зрение для управления автомобилем.
Хорошая тема.
Ну, понеслась.....
ну почему сразу "спецом"? водителя не оправдываю, но пешеходы часто слишком самоуверенные..., ведь не 9 жизней можно и по осторожнее быть
1.02.2018 10:27
- гость -
ну а если знаки и разметку видел и ничё не предпринял по этому поводу - значит со спецом.
Почему вот когда видят знак крутой поворот то предпринимают необходимые действия, а вот в случае с ПП как-то не все и не всегда, что-то мешает?
да понятно что водила олень (проспал, отвлёкся, забил и т.д.), а она-то куда смотрела????
Да её должны были пропустить, но и её бы не мешало убедиться что её пропускают - я вот о чём.
1.02.2018 10:23
месный
Ты бы летнюю заготовку бы убрал.
От куда разметка зимой?