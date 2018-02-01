Фото: kuznya.info

Автомобиль Nissan Almera утром 1 февраля сбил девочку 2004 года рождения в центре Барнаула на проспекте Социалистическом.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел возле здания №124.

По информации ГИБДД, подросток переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила телесные повреждения, была осмотрена в горбольнице №1, не госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.