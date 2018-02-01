Фото: "Алтайский спорт"
Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате мира среди юниоров и молодежи (не старше 23 лет). Соревнования проходят в швейцарском Гомсе.
Кирпиченко преодолела дистанцию за 27 минут 46,1 секунды. Второе место заняла наша соотечественница Анна Жеребятьева, которая проиграла победительнице 13,9 секунды. Третьей стала швейцарка Надин Фандрих (+29,6).
Ранее подопечная тренера Алтайского училища олимпийского резерва и сборной России Артемия Гельманова приняла участие в спринте свободным стилем и вошла в число шести финалисток, где в решающей гонке заняла пятое место.
Впереди у лыжниц U-23 ещё одна гонка – скиатлон – 2 февраля (7,5 км классический стиль + 7,5 км свободный стиль). Соревнования завершатся 3 февраля.
Комментарии
в юношеском спорте у нас все хорошо, а потом спортсмены начинаю почевать на лаврах и в итоге во взрослом спорте у нас все очень печально.
Наша Яна без изъяна!! Может она и первой Олимпийской чемпионкой станет с Алтая?
Умничка, поздравляем!
1.02.2018 11:44
Т.е. первое место в Сочи-2014 ветром надуло? Ты хохол или из огрызка Яблока?