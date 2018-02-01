1 февраля 2018 года начинаются выплаты страхового возмещения клиентам барнаульского "АлтайБизнес-Банка", лишившегося лицензии 19 января. Согласно реестру обязательств, за выплатой на сумму около 83,1 млн рублей могут обратиться порядка 260 вкладчиков, в том числе 50 человек, имеющих счета для предпринимательской деятельности (на сумму в 5,4 млн рублей). АСВ сообщает, что выплаты будут идти только в Алтайском крае.

Прием заявлений, а также выплата осуществляются с 1 февраля 2018 года по 3 февраля 2019 года через Сбербанк, действующий от имени АСВ за его счет в качестве банка-агента.

Для осуществления выплат вкладчикам-физлицам будут работать 40 отделений Сбербанка, из них 35 находятся в Барнауле и 5 в Рубцовске. Вкладчикам — индивидуальным предпринимателям выплаты можно получить в 3 офисах Сбербанка в Барнауле либо в единственном рубцовском. Все адреса можно посмотреть на сайте АСВ.

Вкладчики "АлтайБизнес-Банка", проживающие за пределами Барнаула и Рубцовска, могут направить заявления о выплате возмещения по почте в АСВ. В этом случае компенсация будет осуществляться безналичным способом либо наличными средствами через почтовый перевод по месту проживания вкладчика.