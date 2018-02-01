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Российское правительство одобрило предложение о регистрации юридического лица без обязательного наличия офиса, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.

"Первая история — предложение от ухода от обязательного принципа наличия физического адреса для юридических лиц. Это создание на базе банков, других организаций возможности регистрации предприятий без физического офиса — либо на базе почтового ящика, либо на базе электронного сервиса", — отметил глава федерального МЭР.

По его словам, этот шаг является "тектоническим сдвигом для корпоративного законодательства".

Также он рассказал о необходимости упрощения регистрации новых бизнесов.

"Мы договорились о том, чтобы те бизнесы, которые будут регистрироваться в электронном формате, будут регистрироваться с нулевой платой. Это подразумевает отмену госпошлин для регистрации нового бизнеса в электронном формате", — отметил министр, добавив, что со стороны банковского сектора заявляется о готовности предоставлять услуги по открытию счета для регистрирующихся юрлиц.



