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Российское правительство одобрило предложение о регистрации юридического лица без обязательного наличия офиса, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.
"Первая история — предложение от ухода от обязательного принципа наличия физического адреса для юридических лиц. Это создание на базе банков, других организаций возможности регистрации предприятий без физического офиса — либо на базе почтового ящика, либо на базе электронного сервиса", — отметил глава федерального МЭР.
По его словам, этот шаг является "тектоническим сдвигом для корпоративного законодательства".
Также он рассказал о необходимости упрощения регистрации новых бизнесов.
"Мы договорились о том, чтобы те бизнесы, которые будут регистрироваться в электронном формате, будут регистрироваться с нулевой платой. Это подразумевает отмену госпошлин для регистрации нового бизнеса в электронном формате", — отметил министр, добавив, что со стороны банковского сектора заявляется о готовности предоставлять услуги по открытию счета для регистрирующихся юрлиц.
Комментарии
Вроде регистрацию по месту жительства учредителя не запрещали еще...
мошенники будут очень рады
если в одном здании зарегистрировано много ЮЛ то налоговая обязывает указывать № офиса
Здорово , а то с обналом последнее время тяжело
1.02.2018 11:43
- гость -
можно подумать, наличие офиса гарантировало отсутствие мошенников!
Это что - официальное одобрение массового создания контор из серии "рога и копыта"? Доходы от одураченных граждан пойдут, в том числе, в карманы авторов и радетелей "тектонического сдвига"?
Кстати, банкам разрешили не выдавать россиянам деньги со вкладов при сомнении в их легальном происхождении. На кого, интересно, будет действовать этот запрет, на олигархов или ролдугиных и табуреткиных с васильевыми?
Как налоговая ловить будет?
Молодец Опешкин! Давно пора дать свободу бизнесу
1.02.2018 14:55
- гость -
свободу от пенсионеров и малообеспеченных слоев населения?
"Кстати, банкам разрешили не выдавать россиянам деньги со вкладов при сомнении в их легальном происхождении."
Да ладно, чего врать-то. Не пиши того чего не понимаешь.
Как в том анекдоте - не правительство, а КС, не выдавать, а только снимать налом, и только всей суммой сразу (56 млн.), а не по частям, и не свои, а перечисленные другой организацией этому частному лицу.