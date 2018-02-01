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Городской суд Бийска 31 января подтвердил правомочность выписанного Росгвардией местному краеведческому музею штрафа за неправильное хранение огнестрельного оружия. Однако сумму, которую придется заплатить музейщикам, сократили вдвое – до 25 тысяч рублей.

В конце прошлого года краеведческому музею, расположенному в городе Бийске, выписали штраф в размере 50 тысяч рублей за неправильное хранение оружия. В учреждении пояснили, что из экспозиций, посвященных Великой Отечественной войне и бийской крепости, убрали все оружие. По правилам в помещении, где находится оружие, не должно быть окон. Так как здание, где расположен музей – это исторический памятник архитектуры, окна там есть. Это не понравилось Росгвардии.

В итоге Бийский музей решил через суд отстоять свое право выставлять оружие напоказ, но суд эту просьбу удовлетворять не стал. При этом сумма штрафа сократилась с 50 тысяч до 25 тысяч рублей.