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Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудила полиция в Горном Алтае после потасовки, произошедшей между двоюродными сестрами.

Как сообщили в республиканском МВД, с заявлением к правоохранителям обратилась 26-летняя жительница региональной столицы. Она рассказала, что ее 24-летняя кузина причинила ей телесные повреждения.

"В ходе разбирательства было установлено, что в гости к потерпевшей пришла ее двоюродная сестра, с которой они совместно распивали спиртные напитки. Между женщинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой во дворе жилого дома гостья несколько раз ударила хозяйку по лицу, после чего, повалив на землю, нанесла ей несколько ударов ногами", — уточняют обстоятельства случившегося в полиции.

Затем женщины разошлись по домам, а на следующий день одна из дам с травмой носа обратилась к врачам и сообщила о произошедшем полицейским.

Подозреваемую доставили в отдел, где она созналась в содеянном.