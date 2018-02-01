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Татарстан подал заявку в Росавиацию на софинансирование по 24 маршрутам в этом году, включая рейсы в Ярославль, Тюмень, Астрахань и Барнаул. Об этом заявил на заседании коллегии Миндортранса РТ глава ведомства Ленар Сафин.

Как сообщает "Татаринформ", Росавиацией уже включены в перечень субсидируемых маршрутов 12 направлений, софинансируемых Татарстаном. Он напомнил, что в прошлом году республика принимала участие в софинансировании 13 маршрутов по программе субсидирования авиаперевозок.

"В прошлом году четвертый раз подряд аэропорт Казани получил премию “Лучший региональный аэропорт России и СНГ” от Skytrax – самую престижную авиационную премию в мире. Аэропорт имеет четыре звезды Skytrax из пяти возможных. Для сравнения, среди авиакомпаний четыре звезды имеет старейший авиаперевозчик России – компания “Аэрофлот”. Два года подряд наш аэропорт входит в сотню лучших в мире", – отметил Сафин.

Министр также сообщил, что ведутся переговоры с российскими и зарубежными авиакомпаниями по открытию регулярных и чартерных рейсов из Татарстана в Армению, Израиль, Иран и Китай.

Отметим, что решение о запуске рейса Барнаул – Казань обсуждалось осенью прошлого года. Прямое авиасообщение между регионами планируется наладить к чемпионату мира по футболу 2018 года. О таких планах сообщили губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Татарстана Рустам Минниханов, который приезжал в Барнаул на празднование 80-летия региона.