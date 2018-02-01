В Алтайском крае до сих пор так и не назван победитель крупного аукциона, на котором был определен подрядчик по строительству дамбы близ села Быстрянка Красногорского района. Напомним, стоимость инженерной защиты от наводнений в ходе торгов неожиданно снизилась с 254,7 млн рублей до 151,5 млн рублей. Как стало известно порталу Amic.ru, за неделю до аукциона с жалобой в УФАС обратилось барнаульское ООО "АТЭП", специализирующееся на производстве электрического оборудования.

Сама жалоба содержала три основных претензии. Во-первых, потенциальному участнику торгов было неясно, в какой срок заканчивается контракт в целом, следовательно, невозможно установить срок действия банковской гарантии. Кроме того, "АТЭП" не соглашался с тем процентом гидротехнических работ, которые подрядчик должен выполнить самостоятельно, за свой счет.

Наконец, последним доводом стало то, что заказчик разместил проектно-сметную документацию не в полном объеме.

Комиссия УФАС оперативно рассмотрела жалобу и вынесла решение 19 января, частично согласившись только с последней претензией, призвав заказчика устранить этот недочет. Через три дня после этого тендер был благополучно отыгран.

При этом антимонопольщики предписали комиссии отменить протокол рассмотрения заявок и протокол проведения электронного аукциона. После внесения изменений в документацию (до 2 февраля) будут продлены сроки подачи заявок на конкурс. Таким образом подрядчика предстоит повторно определить на торгах.

Дамба на реке Катунь должна быть построена к 1 октября 2019 года. Она необходима для защиты села Быстрянка от паводковых наводнений. Протяженность защитного сооружения составит 1,482 км, ширина гребня — 6 м. Максимальная высота дамбы — 4,77 м.

В катастрофический паводок 2014 года у этого населенного пункта Катунь резко вышла из берегов и затопила прилегающие улицы, жилые дома, огороды и хозяйственные постройки. В результате паводка на территории Быстрянки было размыто около 50 м берега на участке длиной 800 м, разрушено 9 жилых домов по улице Садовой. Под угрозой обрушения остается еще 26 домов, расположенных в непосредственной близости от реки.