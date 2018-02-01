Фото: youtube.com
Глава Барнаула Сергей Дугин лично проверил качество еды в городском детсаду №22, напомнив, насколько важно то, чтобы питание малышей находилось на строгом контроле.
По словам градоначальника, оценивать качество питания малышей должны специалисты разных профилей, а также родители.
В детском саду №22 глава города попробовал блюда для маленьких барнаульцев и напомнил руководству учреждения, что следует проверять производителей-поставщиков продукции на соответствие нормам.
Комментарии
если бы он неожиданно заявился...
Интересно посмотреть чем его там кормили. Меню в студию!
в администрации столовка скурвилась, раз решил на детских харчах жить?
а он заплатил???
сметану водой разбавили пожиже...остальное домой прут))сковородки с основания садика так же как и ковши капеееееец
На каком основании пустили его в столовую садика? У него санитарная книжка есть? Проверять должны соответствующие органы, а посторонним делать нечего в садике, тем более в столовой. Ужас просто, кто хочет, тот и заходит. Позор!
Кормят безобразно, если понравилось, значит ждали, показуха.
...Где????? В садЕ?????Грамотеи амиковские((((
1.02.2018 12:57
Мать
Согласен.
А еще, за чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?
Уважаемый Градоначальник, вы приезжайте в сады без предупреждения и пробуйте еду которую кушают детки каждый день!!! Почти как свиньям готовят, дети отказываются кушать!!! Можете к нам в 242 заехать. Прям насмешили-хорошо готовят!
Ну поел он в садике и что? Детей объел что ли? Думаете, его кормили тем же, чем наших детей кормят?
повор без перчаток за хлеб руками ...ну как так то.......
1.02.2018 13:16
Гость
Возьми 1600 рублей и попробуй на них в течение месяца своё дитё кормить 4 раза в день. Я думаю бабло у тебя кончится уже на третий день, а дальше будете не кушать, а сосать, и отнюдь не сисю.
1.02.2018 13:36
- гость -
А 200 детей за 320000 рублей уже прокормить можно.
Приехал барин , из своего нового крузера за 5 млн вылез . Харчей детских поел
1.02.2018 13:38
- гость -
Таких детсадов в природе не существует. Какие 200 детей, ты где такие сады видел?
Не знаю про детские сады, но вот в школе некоторые родители визжат что их дети жалуются на питание...невкусно,холодное и т.д., моя не жалуется, все нормально, еда как еда, котлеты, гречка. запеканки, компоты, рыба вареная и т.д. без изысков конечно, но съедобно....Начинаю разговаривать с ребенком, а она рассказывает, что сначала некоторые дети бутербродов с колбасой налупятся, после до буфета сбегают пару чупа-чупсов вкинут....ну конечно вареная рыба не канает. Короче всем вышеотписавшимся, кликушеством занимаетесь, интересно ну чем же таким вы дома детей кормите? У соседей сын детсадовец заявляет что самая любимая еда у него нагетсы из Магнита и пельмени из Марии-Ра...хотя семья не бедная...
Какие 200 детей, ты где такие сады видел? да повсюду
в среднем примерно от 8 до 10 групп по 20 детей
Ну поел он в садике и что? Детей объел что ли? Думаете, его кормили тем же, чем наших детей кормят?
Ну не из своего кармана скидывались на его "обед", за счет родителей поел всяко!
Можете к нам в 242 заехать
да , в 242 кормят плохо...и мало. фруктов и соков нет совсем, полдник - ряженка почти всегда.
Не знаю про детские сады, но вот в школе некоторые родители визжат что их дети жалуются на питание...невкусно,холодное и т.д., моя не жалуется, все нормально, еда как еда, котлеты, гречка. запеканки, компоты, рыба вареная и т.д. без изысков конечно, но съедобно....Начинаю разговаривать с ребенком, а она рассказывает, что сначала некоторые дети бутербродов с колбасой налупятся, после до буфета сбегают пару чупа-чупсов вкинут....ну конечно вареная рыба не канает. Короче всем вышеотписавшимся, кликушеством занимаетесь, интересно ну чем же таким вы дома детей кормите? У соседей сын детсадовец заявляет что самая любимая еда у него нагетсы из Магнита и пельмени из Марии-Ра...хотя семья не бедная...
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Повариха отписалась? Сразу номер школы в студию, где нормально кормят. В нашей 102 школе гадко кормят - прогорклые крупы, сладковатое картофельное пюре, ярко-розовые химические сосиски и т.п. В буфет нельзя - или ешь, что дали или голодным оставайся. БОЛЬШИНСТВО предпочитают оставаться голодными, чем ЭТО есть.
Дома - каша гречневая, супы, тот же картофель, капуста - ребенок просит добавки. Не балованный едой.
Добавлю к вышенаписанному. В садике этот же ребенок съедал практически всё и добавки мог попросить. Говорит, там гораздо вкуснее кормили. Нравились запеканки, картофель с мясом и выпечка.
1.02.2018 14:58
- гость
Повариха отписалась? Сразу номер школы в студию, где нормально кормят. В нашей 102 школе гадко кормят - прогорклые крупы, сладковатое картофельное пюре, ярко-розовые химические сосиски
Ох лукавите, а мы как раз из 102 школы из 3 класса....по моему мы в с вами пересекались в группе в вотсапе... Судя по вашему списку это повод писать в прокуратуру, что же не пишете? Вчера ребенок пришел довольный, кормят хорошо, не жалуемся......Да и не повариха я, родителей я представляю, просто терпеть не могу истеричек как вы, причем истерите не по существу.
По ближе к вечеру надо было приехать ,там всегда свеклой угощают..
У соседей сын детсадовец заявляет что самая любимая еда у него нагетсы из Магнита и пельмени из Марии-Ра..
У нас внук такой же. Семья большая, готовим много, всем нравится. Нагетсы попробовала-для меня гадость. А он может вместо тефтелей попросить лапшу заварить. У меня слов нет.
Да что вы сравниваете фаст-фуд всякий с домашней едой? Там же вкусовых добавок полно, вот они-то и кажутся детям привлекательными.
А по поводу школьных столовых - от повара многое зависит. Ну и вкусовые предпочтения у всех разные. Соглашусь с тем, что в школах еда часто остывшая и размазня какая-то.
В садиках получше кормят, но и там бывает тертая свекла на ужин.
1.02.2018 13:36
- гость -
Возьми 1600 рублей и попробуй на них в течение месяца своё дитё кормить 4 раза в день
1650 осталось с прошлого закона об образовании, где была прописана величина родительской оплаты в размере не более 20%
по новому закону об образовании 1650 превращается в 8250 - вот на них и прбуйте кормить ребенка в течение месяца 4 раза в день...
1.02.2018 16:44
- гость -
82 рубля на один прием пищи - и это в дошкольном учреждении, при чем здесь МинОбр, МинОбр - государственная структура, дошкольное учреждение - муниципальное, это не просто разные вещи, это небо и земля.
1.02.2018 16:41
- гость -
А по поводу школьных столовых - от повара многое зависит. Ну и вкусовые предпочтения у всех разные. Соглашусь с тем, что в школах еда часто остывшая и размазня какая-то.
В садиках получше кормят, но и там бывает тертая свекла на ужин.
Так вот дети и жалуются на школьную еду потому что это не фастфуд, а родители ведутся и думают что все плохо, отсюда и гневная писанина...