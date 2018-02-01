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Новости

Глава Барнаула Сергей Дугин проверил, как кормят в городских детсадах

, ИА "Амител"
Градоначальник подчеркнул, что дошкольные учреждения должны проверять производителей и поставщиков продукции

Фото: youtube.com

Глава Барнаула Сергей Дугин лично проверил качество еды в городском детсаду №22, напомнив, насколько важно то, чтобы питание малышей находилось на строгом контроле.

По словам градоначальника, оценивать качество питания малышей должны специалисты разных профилей, а также родители.

В детском саду №22 глава города попробовал блюда для маленьких барнаульцев и напомнил руководству учреждения, что следует проверять производителей-поставщиков продукции на соответствие нормам.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.02.2018 12:27
- гость -

если бы он неожиданно заявился...

0  0
1.02.2018 12:28
гость

Интересно посмотреть чем его там кормили. Меню в студию!

0  0
1.02.2018 12:32
- гость -

в администрации столовка скурвилась, раз решил на детских харчах жить?

0  0
1.02.2018 12:39
- гость -

а он заплатил???

0  0
1.02.2018 12:51
- гость -

сметану водой разбавили пожиже...остальное домой прут))сковородки с основания садика так же как и ковши капеееееец

0  0
1.02.2018 12:57
Мать

На каком основании пустили его в столовую садика? У него санитарная книжка есть? Проверять должны соответствующие органы, а посторонним делать нечего в садике, тем более в столовой. Ужас просто, кто хочет, тот и заходит. Позор!

0  0
1.02.2018 12:58
- гость -

Кормят безобразно, если понравилось, значит ждали, показуха.

0  0
1.02.2018 13:03
- гость -

...Где????? В садЕ?????Грамотеи амиковские((((

0  0
1.02.2018 13:03
- гость -


1.02.2018 12:57
Мать


Согласен.

А еще, за чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?

0  0
1.02.2018 13:16
Гость

Уважаемый Градоначальник, вы приезжайте в сады без предупреждения и пробуйте еду которую кушают детки каждый день!!! Почти как свиньям готовят, дети отказываются кушать!!! Можете к нам в 242 заехать. Прям насмешили-хорошо готовят!

0  0
1.02.2018 13:18
- гость -



Ну поел он в садике и что? Детей объел что ли? Думаете, его кормили тем же, чем наших детей кормят?

0  0
1.02.2018 13:18
- гость -

повор без перчаток за хлеб руками ...ну как так то.......

0  0
1.02.2018 13:36
- гость -


1.02.2018 13:16
Гость
Возьми 1600 рублей и попробуй на них в течение месяца своё дитё кормить 4 раза в день. Я думаю бабло у тебя кончится уже на третий день, а дальше будете не кушать, а сосать, и отнюдь не сисю.

0  0
1.02.2018 13:38
- гость -

1.02.2018 13:36
- гость -
А 200 детей за 320000 рублей уже прокормить можно.

0  0
1.02.2018 13:39
Гость

Приехал барин , из своего нового крузера за 5 млн вылез . Харчей детских поел

0  0
1.02.2018 13:42
- гость -


1.02.2018 13:38
- гость -
Таких детсадов в природе не существует. Какие 200 детей, ты где такие сады видел?

0  0
1.02.2018 14:04
- гость -

Не знаю про детские сады, но вот в школе некоторые родители визжат что их дети жалуются на питание...невкусно,холодное и т.д., моя не жалуется, все нормально, еда как еда, котлеты, гречка. запеканки, компоты, рыба вареная и т.д. без изысков конечно, но съедобно....Начинаю разговаривать с ребенком, а она рассказывает, что сначала некоторые дети бутербродов с колбасой налупятся, после до буфета сбегают пару чупа-чупсов вкинут....ну конечно вареная рыба не канает. Короче всем вышеотписавшимся, кликушеством занимаетесь, интересно ну чем же таким вы дома детей кормите? У соседей сын детсадовец заявляет что самая любимая еда у него нагетсы из Магнита и пельмени из Марии-Ра...хотя семья не бедная...

0  0
1.02.2018 14:04
- гость -

Какие 200 детей, ты где такие сады видел? да повсюду
в среднем примерно от 8 до 10 групп по 20 детей

0  0
1.02.2018 14:10
- гость -






Ну поел он в садике и что? Детей объел что ли? Думаете, его кормили тем же, чем наших детей кормят?

Ну не из своего кармана скидывались на его "обед", за счет родителей поел всяко!


Можете к нам в 242 заехать
да , в 242 кормят плохо...и мало. фруктов и соков нет совсем, полдник - ряженка почти всегда.

0  0
1.02.2018 14:58
- гость -

Не знаю про детские сады, но вот в школе некоторые родители визжат что их дети жалуются на питание...невкусно,холодное и т.д., моя не жалуется, все нормально, еда как еда, котлеты, гречка. запеканки, компоты, рыба вареная и т.д. без изысков конечно, но съедобно....Начинаю разговаривать с ребенком, а она рассказывает, что сначала некоторые дети бутербродов с колбасой налупятся, после до буфета сбегают пару чупа-чупсов вкинут....ну конечно вареная рыба не канает. Короче всем вышеотписавшимся, кликушеством занимаетесь, интересно ну чем же таким вы дома детей кормите? У соседей сын детсадовец заявляет что самая любимая еда у него нагетсы из Магнита и пельмени из Марии-Ра...хотя семья не бедная...
----------------------
Повариха отписалась? Сразу номер школы в студию, где нормально кормят. В нашей 102 школе гадко кормят - прогорклые крупы, сладковатое картофельное пюре, ярко-розовые химические сосиски и т.п. В буфет нельзя - или ешь, что дали или голодным оставайся. БОЛЬШИНСТВО предпочитают оставаться голодными, чем ЭТО есть.
Дома - каша гречневая, супы, тот же картофель, капуста - ребенок просит добавки. Не балованный едой.

0  0
1.02.2018 15:00
- гость -

Добавлю к вышенаписанному. В садике этот же ребенок съедал практически всё и добавки мог попросить. Говорит, там гораздо вкуснее кормили. Нравились запеканки, картофель с мясом и выпечка.

0  0
1.02.2018 15:45
- гость -

1.02.2018 14:58
- гость
Повариха отписалась? Сразу номер школы в студию, где нормально кормят. В нашей 102 школе гадко кормят - прогорклые крупы, сладковатое картофельное пюре, ярко-розовые химические сосиски

Ох лукавите, а мы как раз из 102 школы из 3 класса....по моему мы в с вами пересекались в группе в вотсапе... Судя по вашему списку это повод писать в прокуратуру, что же не пишете? Вчера ребенок пришел довольный, кормят хорошо, не жалуемся......Да и не повариха я, родителей я представляю, просто терпеть не могу истеричек как вы, причем истерите не по существу.

0  0
1.02.2018 15:46
689

По ближе к вечеру надо было приехать ,там всегда свеклой угощают..

0  0
1.02.2018 16:19
- гость -

У соседей сын детсадовец заявляет что самая любимая еда у него нагетсы из Магнита и пельмени из Марии-Ра..

У нас внук такой же. Семья большая, готовим много, всем нравится. Нагетсы попробовала-для меня гадость. А он может вместо тефтелей попросить лапшу заварить. У меня слов нет.

0  0
1.02.2018 16:41
- гость -

Да что вы сравниваете фаст-фуд всякий с домашней едой? Там же вкусовых добавок полно, вот они-то и кажутся детям привлекательными.
А по поводу школьных столовых - от повара многое зависит. Ну и вкусовые предпочтения у всех разные. Соглашусь с тем, что в школах еда часто остывшая и размазня какая-то.
В садиках получше кормят, но и там бывает тертая свекла на ужин.

0  0
1.02.2018 16:44
- гость -

1.02.2018 13:36
- гость -
Возьми 1600 рублей и попробуй на них в течение месяца своё дитё кормить 4 раза в день

1650 осталось с прошлого закона об образовании, где была прописана величина родительской оплаты в размере не более 20%
по новому закону об образовании 1650 превращается в 8250 - вот на них и прбуйте кормить ребенка в течение месяца 4 раза в день...

0  0
1.02.2018 17:13
- гость -

1.02.2018 16:44
- гость -

82 рубля на один прием пищи - и это в дошкольном учреждении, при чем здесь МинОбр, МинОбр - государственная структура, дошкольное учреждение - муниципальное, это не просто разные вещи, это небо и земля.

0  0
1.02.2018 17:20
- гость -

1.02.2018 16:41
- гость -

А по поводу школьных столовых - от повара многое зависит. Ну и вкусовые предпочтения у всех разные. Соглашусь с тем, что в школах еда часто остывшая и размазня какая-то.
В садиках получше кормят, но и там бывает тертая свекла на ужин.

Так вот дети и жалуются на школьную еду потому что это не фастфуд, а родители ведутся и думают что все плохо, отсюда и гневная писанина...

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