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Глава Барнаула Сергей Дугин лично проверил качество еды в городском детсаду №22, напомнив, насколько важно то, чтобы питание малышей находилось на строгом контроле.

По словам градоначальника, оценивать качество питания малышей должны специалисты разных профилей, а также родители.

В детском саду №22 глава города попробовал блюда для маленьких барнаульцев и напомнил руководству учреждения, что следует проверять производителей-поставщиков продукции на соответствие нормам.