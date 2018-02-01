Количество читателей портала Amic.ru в январе 2018 года превысило отметку в 1 млн человек. Это рекордные показатели за всю историю ИА "Амител" .

По данным liveinternet.ru (данные статистики открыты — прим. редакции), в январе 2018 года нас посетили 1 млн 126 тысяч человек.

В среднем на страницы портала ежедневно заходят 52 тысячи читателей.

А всего за 2017 год Amic.ru посетили 8,51 млн пользователей интернета (данные Яндекс.Метрики).

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В январе 2018 года самыми популярными публикациями на сайте ИА "Амител" стали следующие материалы:

"Традиции и приметы на Крещение Господне" — 55 359 просмотров

"Выплата за первенца: кому положено новое пособие за рождение ребенка" — 49 588 просмотров

"Когда Крещение в 2018 году и почему надо купаться в проруби" — 36 941 просмотр

Редакция ИА "Амител" благодарит читателей за доверие, интерес, добрые слова и конструктивную критику. И мы постараемся, чтобы наш любимый Amic.ru стал еще интереснее, полезнее и привлекательнее для вас.