Количество читателей портала Amic.ru в январе 2018 года превысило отметку в 1 млн человек. Это рекордные показатели за всю историю ИА "Амител" .
По данным liveinternet.ru (данные статистики открыты — прим. редакции), в январе 2018 года нас посетили 1 млн 126 тысяч человек.
В среднем на страницы портала ежедневно заходят 52 тысячи читателей.
А всего за 2017 год Amic.ru посетили 8,51 млн пользователей интернета (данные Яндекс.Метрики).
Чтобы увеличить скриншот, нажмите на него
В январе 2018 года самыми популярными публикациями на сайте ИА "Амител" стали следующие материалы:
"Традиции и приметы на Крещение Господне" — 55 359 просмотров
"Выплата за первенца: кому положено новое пособие за рождение ребенка" — 49 588 просмотров
"Когда Крещение в 2018 году и почему надо купаться в проруби" — 36 941 просмотр
Редакция ИА "Амител" благодарит читателей за доверие, интерес, добрые слова и конструктивную критику. И мы постараемся, чтобы наш любимый Amic.ru стал еще интереснее, полезнее и привлекательнее для вас.
Комментарии
Верните Шаповалову!!!
так полагаю счет велся на все входы каждого читателя в течении дня и умножался на 100
значение количество читателей превысило миллион человек
и посетители 1 126 126 это человек разные вещи
я в день захожу раз 30
После обновления страницы счетчик не увеличивается?
Согласен, после обновления стало хуже....
смишно. в Барнауле жителей меньше намного. включая солидную долю тех кто не пользуется инетом
Верните Шаповалову!!!
верните старый сайт!
новый формат сайта вообще не ахти. это намного уменьшило число пользователей. если до обновления отдельные сообщения в ленте новостей могли собрать свыше тысячи комментариев за день, то сейчас- увы и ах. лента неудобная новостей и сам формат неудобен
Ни Шаповалову, ни старый сайт не вернем! Путин наш Президент!
Да просто новость написана придурошно. Больше миллиона это суммарно за месяц. Это уники или все? Плюс ошибки. Печаль. Чех хвалиться? Хотя бы новость эту с хорошими фактами написали
Хотите сказать, что «Студия Владислава Тимофеева», занимающая ТОП-10 веб-студий города Барнаула и создавшая дизайн этого сайта плохо сделала работу?
да. именно это и хотим сказать
Да....
Вот вопрос к этому десятку критиканов всего и вся - собственная злобность еще не захлестнула?
Амиковцы молодцы! Так держать
неее... мы не злые.. просто зачем обманывать и собственно кого? этими выдуманными цифрами?
ах да.. рекламщиков)))) мол вон сколько у нас подписчиков
Точно, надо вернуть старый формат сайта- был удобен и более желателен. Просьба трудящихся.
Новостной сайт на заглавной странице должен содержать ленту новостей. Больше текста, меньше картинокю И особенно картинок гагугленных и из клипарта. А то как ни новость прокуратуру, то машина с надписью, как новость про суд, то фото с молотком. Это информационный мусор. Тьфу
1.02.2018 13:35
- гость -
Всю страну выдуманными цифрами обманывают, а вы все особенные?
а вы все особенные? естессна. мы тут вообще с самого рождения амиГа а он? а он обманьщик:\
1.02.2018 13:45
- гость -
АмиГ был, когда не Вас, не интернета ещё не было!
В РФ проживает 146% россиян.
АмиГ был, когда не Вас, не интернета ещё не было! да ну на как это
тырнет в россии только с 1991 года
"больше меллиона" - это как 10 грибов разломать каждый на 10 кусков и сказать, что грибов стало больше.
кого обманываете ?
да молодцы амиковцы! поздравляю! читаю вас с самого основания сайта, всегда были впереди, всегда самые интересные новости у вас.
1.02.2018 14:21
- гость -
поздравляю вас, соврамши
Кто ? Информационное агентство ? Выглядите пока на библиотеку фри-клипарта с незначительными комментариями
1.02.2018 13:38
точный
А меня вполне устраивает новый сайт. Он очень удобный.
«Студия Владислава Тимофеева», занимающая ТОП-10 веб-студий города Барнаула и создавшая дизайн этого сайта плохо сделала работу.
Сайт перетяжелён графикой и живыми картинками. Если раньше можно было без проблем открыть 10-20 вкладок с разными новостями, то сейчас от этого виснет браузер
Ух, как тут все мрачно в комментариях)))))
Иногда, порадоваться за ресурс, на котором проводите много времени, не грех))) Опять же, радость для здоровья полезна, а от негатива болезни всякие развиваются)))
А вот интересно, даже не как главреду, а как просто одному из читателей, что заставляет людей читать ресурс, который ну совсем никак не устраивает?)))
круто!
что заставляет людей читать ресурс, который ну совсем никак не устраивает?))) ну я не читаю новости я с гостями тут перепираюсь
А если не читаете, то почему претензии к сайту? Тролли несчастные
1.02.2018 15:00
- гость -
Так дарите гостям позитивные сообщения))) С наилучшими пожеланиями!
Кстати, приветствуются и предложения реальных конструктивных тем из городской жизни!
У нас для этого даже специальная кнопочка есть "предложи новость".
то почему претензии к сайту? Тролли несчастные вас не спросили и мы вполне счастливые
С наилучшими пожеланиями! гранд мерси
У большинства по ходу проблемы не только с географией, но и с математикой. Интернет наверное не только в Барнауле есть, соответственно считаются посетители не только по городу и краю.
Если я захожу несколько раз в день с телефона из разных мест города, у меня каждый раз разный IP-адрес. Помножим на 30 дней в месяце.
Итого меня несколько сотен из этого миллиона.
Где тебя так мотыляет каждый день по всему городу?)) И ты обязательно, находясь в разных точках, срочно на Амик заходишь?
1.02.2018 15:15
- гость -
Предлагаете для статистики авторизацию через соцсети? ну чтобы совсем уж без погрешностей))))
главвред не такой уж и Главный Вредина, перестаньте давать конструктивные решения
Да, сделайте авторизацию через соцсети для чтения.
Новый сайт хорош, а с авторизацией будет еще лучше!
Не авторизовался - ничего не прочтешь. Красота!
1.02.2018 15:34
- гость -
Думаю, после этого предложения посещаемость вырастет на порядок, если не больше.
Не авторизовался - ничего не прочтешь. Красота! типа больше негде новости читать
Читают, так как нет проекта лучше, на данный момент. Но это не значит, что все хорошо. И скажите огромное спасибо группе Барнаул 22, как поставщику актуальных новостей. Без них половина контента за прошлые года
"а, сделайте авторизацию через соцсети для чтения.
Новый сайт хорош, а с авторизацией будет еще лучше!
Не авторизовался - ничего не прочтешь. Красота!"
=========
правильно! нафиг читатели? оставить только писателей комментов без авторизации...
им читать не обязательно
Наймите хороших, грамотных журналистов и репортёров
И чтобы у них "пятёрка" была по грамматике.
У вас, смотрю, у всех пятерки были. Даже не знаете правил употребления кавычек, а потом судите. Грамотару: заключать в кавычки названия школьных учебных оценок не нужно: значение 'оценка' у слов двойка, тройка, четверка, пятерка необычным не является, в словарях оно фиксируется, поэтому для постановки кавычек нет оснований.
и запретить умникам ходить сюда и нудеть
"Читают, так как нет проекта лучше, на данный момент. Но это не значит, что все хорошо. И скажите огромное спасибо группе Барнаул 22, как поставщику актуальных новостей. Без них половина контента за прошлые года."
Барнаул 22 - это сборщик сплетен, там сначала публикую, потом проверяют инфу. Если вообще проверяют.
Тоже выскажусь за старую версию сайта
Удивительно, как много экспертов (не стеб). Вот только одно "но": хорошо бы было, если бы эксперты представлялись)) Это важно для доверия к экспертному мнению.
Хотя, есть у нас одна любопытная задумка по поводу экспертов региональных информационных порталов. Скоро. На сайте amic.ru
Всем хорошего вечера!
1.02.2018 16:14 - а вы контекст-то, в котором их употребили поняли? Или вам надо объяснять что такое иносказательность и двойной смысл, который в письме принято выражать выделением фрагмента в кавычки. Так что "уткнитесь в тряпочку и тИхонько сморкайтесь".
Если Вы так уверены в своей правоте, сделайте опрос, какая версия сайта больше нравится читателям. Только не обижайтесь, если читатели назовут Шаповалову журналистом, а Вас, пока, нет.
Прошелся по рейтингу лайвинтернета, вроде не врут
Заодно посмотрел уникальных посетителей и других новостных сайтов.
Все в один комент и не влезли)