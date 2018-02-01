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Нас больше миллиона: Amic.ru побил рекорд по количеству читателей

, ИА "Амител"
Впервые за всю историю ИА "Амител" количество читателей превысило миллион человек

Количество читателей портала Amic.ru в январе 2018 года превысило отметку в 1 млн человек. Это рекордные показатели за всю историю ИА "Амител" .

По данным liveinternet.ru (данные статистики открыты — прим. редакции), в январе 2018 года нас посетили 1 млн 126 тысяч человек.

В среднем на страницы портала ежедневно заходят 52 тысячи читателей.

А всего за 2017 год Amic.ru посетили 8,51 млн пользователей интернета (данные Яндекс.Метрики).

Чтобы увеличить скриншот, нажмите на него

В январе 2018 года самыми популярными публикациями на сайте ИА "Амител" стали следующие материалы:

"Традиции и приметы на Крещение Господне" — 55 359 просмотров

"Выплата за первенца: кому положено новое пособие за рождение ребенка" — 49 588 просмотров

"Когда Крещение в 2018 году и почему надо купаться в проруби" — 36 941 просмотр

Редакция ИА "Амител" благодарит читателей за доверие, интерес, добрые слова и конструктивную критику. И мы постараемся, чтобы наш любимый Amic.ru стал еще интереснее, полезнее и привлекательнее для вас.


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Комментарии

1.02.2018 12:51
- гость -

Верните Шаповалову!!!

0  0
1.02.2018 12:55
- гость -

так полагаю счет велся на все входы каждого читателя в течении дня и умножался на 100

0  0
1.02.2018 12:57
- гость -

значение количество читателей превысило миллион человек
и посетители 1 126 126 это человек разные вещи
я в день захожу раз 30

0  0
1.02.2018 12:59
- гость -

После обновления страницы счетчик не увеличивается?

0  0
1.02.2018 13:00
Медведь-шатун

Согласен, после обновления стало хуже....

0  0
1.02.2018 13:09
- гость -

смишно. в Барнауле жителей меньше намного. включая солидную долю тех кто не пользуется инетом

0  0
1.02.2018 13:10
- гость -

Верните Шаповалову!!!

0  0
1.02.2018 13:11
Алексей

верните старый сайт!

0  0
1.02.2018 13:12
- гость -

новый формат сайта вообще не ахти. это намного уменьшило число пользователей. если до обновления отдельные сообщения в ленте новостей могли собрать свыше тысячи комментариев за день, то сейчас- увы и ах. лента неудобная новостей и сам формат неудобен

0  0
1.02.2018 13:13
- гость -

Ни Шаповалову, ни старый сайт не вернем! Путин наш Президент!

0  0
1.02.2018 13:13
- гость -

Да просто новость написана придурошно. Больше миллиона это суммарно за месяц. Это уники или все? Плюс ошибки. Печаль. Чех хвалиться? Хотя бы новость эту с хорошими фактами написали

0  0
1.02.2018 13:15
- гость -

Хотите сказать, что «Студия Владислава Тимофеева», занимающая ТОП-10 веб-студий города Барнаула и создавшая дизайн этого сайта плохо сделала работу?

0  0
1.02.2018 13:25
- гость -

да. именно это и хотим сказать

0  0
1.02.2018 13:26
Медведь-шатун

Да....

0  0
1.02.2018 13:27
- гость -

Вот вопрос к этому десятку критиканов всего и вся - собственная злобность еще не захлестнула?
Амиковцы молодцы! Так держать

0  0
1.02.2018 13:35
- гость -

неее... мы не злые.. просто зачем обманывать и собственно кого? этими выдуманными цифрами?

0  0
1.02.2018 13:36
- гость -

ах да.. рекламщиков)))) мол вон сколько у нас подписчиков

0  0
1.02.2018 13:38
точный

Точно, надо вернуть старый формат сайта- был удобен и более желателен. Просьба трудящихся.

0  0
1.02.2018 13:39
- гость -

Новостной сайт на заглавной странице должен содержать ленту новостей. Больше текста, меньше картинокю И особенно картинок гагугленных и из клипарта. А то как ни новость прокуратуру, то машина с надписью, как новость про суд, то фото с молотком. Это информационный мусор. Тьфу

0  0
1.02.2018 13:40
- гость -

1.02.2018 13:35
- гость -

Всю страну выдуманными цифрами обманывают, а вы все особенные?

0  0
1.02.2018 13:45
- гость -

а вы все особенные? естессна. мы тут вообще с самого рождения амиГа а он? а он обманьщик:\

0  0
1.02.2018 13:51
- гость -

1.02.2018 13:45
- гость -

АмиГ был, когда не Вас, не интернета ещё не было!

0  0
1.02.2018 13:53
Павсекакий

В РФ проживает 146% россиян.

0  0
1.02.2018 13:54
- гость -

АмиГ был, когда не Вас, не интернета ещё не было! да ну на как это
тырнет в россии только с 1991 года

0  0
1.02.2018 14:10
- гость -

"больше меллиона" - это как 10 грибов разломать каждый на 10 кусков и сказать, что грибов стало больше.
кого обманываете ?

0  0
1.02.2018 14:21
- гость -

да молодцы амиковцы! поздравляю! читаю вас с самого основания сайта, всегда были впереди, всегда самые интересные новости у вас.

0  0
1.02.2018 14:32
- гость -

1.02.2018 14:21
- гость -

поздравляю вас, соврамши

0  0
1.02.2018 14:34
- гость -

Кто ? Информационное агентство ? Выглядите пока на библиотеку фри-клипарта с незначительными комментариями

0  0
1.02.2018 14:39
- гость -

1.02.2018 13:38
точный


А меня вполне устраивает новый сайт. Он очень удобный.

0  0
1.02.2018 14:41
543210

«Студия Владислава Тимофеева», занимающая ТОП-10 веб-студий города Барнаула и создавшая дизайн этого сайта плохо сделала работу.
Сайт перетяжелён графикой и живыми картинками. Если раньше можно было без проблем открыть 10-20 вкладок с разными новостями, то сейчас от этого виснет браузер

0  0
1.02.2018 14:49
главред

Ух, как тут все мрачно в комментариях)))))
Иногда, порадоваться за ресурс, на котором проводите много времени, не грех))) Опять же, радость для здоровья полезна, а от негатива болезни всякие развиваются)))

А вот интересно, даже не как главреду, а как просто одному из читателей, что заставляет людей читать ресурс, который ну совсем никак не устраивает?)))

0  0
1.02.2018 14:59
pro-100

круто!

0  0
1.02.2018 15:00
- гость -

что заставляет людей читать ресурс, который ну совсем никак не устраивает?))) ну я не читаю новости я с гостями тут перепираюсь

0  0
1.02.2018 15:05
Гость

А если не читаете, то почему претензии к сайту? Тролли несчастные

0  0
1.02.2018 15:05
главред


1.02.2018 15:00
- гость -

Так дарите гостям позитивные сообщения))) С наилучшими пожеланиями!

Кстати, приветствуются и предложения реальных конструктивных тем из городской жизни!
У нас для этого даже специальная кнопочка есть "предложи новость".

0  0
1.02.2018 15:06
- гость -

то почему претензии к сайту? Тролли несчастные вас не спросили и мы вполне счастливые
С наилучшими пожеланиями! гранд мерси

0  0
1.02.2018 15:08
- гость -

У большинства по ходу проблемы не только с географией, но и с математикой. Интернет наверное не только в Барнауле есть, соответственно считаются посетители не только по городу и краю.

0  0
1.02.2018 15:15
- гость -

Если я захожу несколько раз в день с телефона из разных мест города, у меня каждый раз разный IP-адрес. Помножим на 30 дней в месяце.
Итого меня несколько сотен из этого миллиона.

0  0
1.02.2018 15:24
Гость

Где тебя так мотыляет каждый день по всему городу?)) И ты обязательно, находясь в разных точках, срочно на Амик заходишь?

0  0
1.02.2018 15:24
главред


1.02.2018 15:15
- гость -
Предлагаете для статистики авторизацию через соцсети? ну чтобы совсем уж без погрешностей))))

0  0
1.02.2018 15:26
- гость -

главвред не такой уж и Главный Вредина, перестаньте давать конструктивные решения

0  0
1.02.2018 15:34
- гость -

Да, сделайте авторизацию через соцсети для чтения.
Новый сайт хорош, а с авторизацией будет еще лучше!
Не авторизовался - ничего не прочтешь. Красота!

0  0
1.02.2018 15:35
- гость -

1.02.2018 15:34
- гость -

Думаю, после этого предложения посещаемость вырастет на порядок, если не больше.

0  0
1.02.2018 15:37
- гость -

Не авторизовался - ничего не прочтешь. Красота! типа больше негде новости читать

0  0
1.02.2018 15:48
Главреду

Читают, так как нет проекта лучше, на данный момент. Но это не значит, что все хорошо. И скажите огромное спасибо группе Барнаул 22, как поставщику актуальных новостей. Без них половина контента за прошлые года

0  0
1.02.2018 15:50
Гонец из Пензы

"а, сделайте авторизацию через соцсети для чтения.
Новый сайт хорош, а с авторизацией будет еще лучше!
Не авторизовался - ничего не прочтешь. Красота!"
=========
правильно! нафиг читатели? оставить только писателей комментов без авторизации...
им читать не обязательно

0  0
1.02.2018 15:56
- гость -

Наймите хороших, грамотных журналистов и репортёров

0  0
1.02.2018 16:05
- гость -

И чтобы у них "пятёрка" была по грамматике.

0  0
1.02.2018 16:14
Гость

У вас, смотрю, у всех пятерки были. Даже не знаете правил употребления кавычек, а потом судите. Грамотару: заключать в кавычки названия школьных учебных оценок не нужно: значение 'оценка' у слов двойка, тройка, четверка, пятерка необычным не является, в словарях оно фиксируется, поэтому для постановки кавычек нет оснований.

0  0
1.02.2018 16:20
- гость -

и запретить умникам ходить сюда и нудеть

0  0
1.02.2018 17:07
- гость -

"Читают, так как нет проекта лучше, на данный момент. Но это не значит, что все хорошо. И скажите огромное спасибо группе Барнаул 22, как поставщику актуальных новостей. Без них половина контента за прошлые года."

Барнаул 22 - это сборщик сплетен, там сначала публикую, потом проверяют инфу. Если вообще проверяют.

0  0
1.02.2018 17:57
Fairy22

Тоже выскажусь за старую версию сайта

0  0
1.02.2018 18:08
главред

Удивительно, как много экспертов (не стеб). Вот только одно "но": хорошо бы было, если бы эксперты представлялись)) Это важно для доверия к экспертному мнению.

Хотя, есть у нас одна любопытная задумка по поводу экспертов региональных информационных порталов. Скоро. На сайте amic.ru

Всем хорошего вечера!

0  0
1.02.2018 18:13
- гость -

1.02.2018 16:14 - а вы контекст-то, в котором их употребили поняли? Или вам надо объяснять что такое иносказательность и двойной смысл, который в письме принято выражать выделением фрагмента в кавычки. Так что "уткнитесь в тряпочку и тИхонько сморкайтесь".

0  0
1.02.2018 18:44
Главреду Пион

Если Вы так уверены в своей правоте, сделайте опрос, какая версия сайта больше нравится читателям. Только не обижайтесь, если читатели назовут Шаповалову журналистом, а Вас, пока, нет.

0  0
1.02.2018 18:59
Игнат

Прошелся по рейтингу лайвинтернета, вроде не врут
Заодно посмотрел уникальных посетителей и других новостных сайтов.
https://preview.ibb.co/i3etjR/2018_02_01_18_52_14.png
https://preview.ibb.co/eZEFym/2018_02_01_18_50_35.png
https://preview.ibb.co/kOhePR/2018_02_01_18_49_53.png

0  0
1.02.2018 19:03
Игнат

Все в один комент и не влезли)
https://preview.ibb.co/mAUOJm/2018_02_01_18_49_05.png

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