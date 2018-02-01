Фото: mavtobus.ru

Барнаульский автовокзал продолжает сокращать количество рейсов из-за уменьшения пассажиропотока. С 1 февраля временно уменьшается количество некоторых рейсов, сообщается на сайте автовокзала.

Среди них – "Барнаул – Новосибирск" отправлением в 19.00. Данный маршрут перестал пользоваться популярностью. Количество рейсов сократили также по маршруту "Барнаул – Панфилово", который обычно отправляется из краевой столицы в 12.55, "Барнаул-Новороманово" – этот автобус отправляется из города в 16.30. Решение о временной отмене рейсов приняла 29 января комиссия по формированию сети межмуниципальных маршрутов Алтайского края.

Ранее заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин сообщал, что барнаульский автовокзал за последние пять лет сократил количество рейсов примерно на 25%. На этот процесс, в частности, повлияли интернет-приложения для поиска попутчиков для совершения поездок на автомобилях.