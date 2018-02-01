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Автовокзал Барнаула продолжает сокращать рейсы из-за уменьшения спроса

, ИА "Амител"
Отменено несколько рейсов

Фото: mavtobus.ru

Барнаульский автовокзал продолжает сокращать количество рейсов из-за уменьшения пассажиропотока. С 1 февраля временно уменьшается количество некоторых рейсов, сообщается на сайте автовокзала.

Среди них  "Барнаул – Новосибирск" отправлением в 19.00. Данный маршрут перестал пользоваться популярностью. Количество рейсов сократили также по маршруту "Барнаул – Панфилово", который обычно отправляется из краевой столицы в 12.55, "Барнаул-Новороманово" – этот автобус отправляется из города в 16.30. Решение о временной отмене рейсов приняла 29 января комиссия по формированию сети межмуниципальных маршрутов Алтайского края.

Ранее заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин сообщал, что барнаульский автовокзал за последние пять лет сократил количество рейсов примерно на 25%. На этот процесс, в частности, повлияли интернет-приложения для поиска попутчиков для совершения поездок на автомобилях.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

1.02.2018 12:48
- гость -

А еще РЖД, гады такие, электричку меньше чем за 250 до Н-ска запустили... Сплошная конкуренция, непорядок.

0  0
1.02.2018 13:20
Doka

Пора аэротакси внедрять (частники пока вряд-ли осилят)...

0  0
1.02.2018 14:46
296

Была когда-то реклама у автовокзала, типа разговора с бомбилой-частником: ну там его спрашивают, типа проходите ли техосмотр, медосмотр, а он типа отвечает "Нет, а как его пройдёшь?"
Нет ли ссылки на этот шедевр?

0  0
1.02.2018 14:52
- гость -

Не вокзал помойка

0  0
1.02.2018 15:10
- гость -

Сокращение пассажиропотока в следствии того, что народу и мне лично не хочется иметь дело с жуликами - нашим автовокзалом. Берут деньги за багаж, а потом водила говорит, что его некуда ставить "Хоть на голову себе ставь." "Я с тебя денег не брал..." Вот такое приходится слушать. По банковской карте эти жулики готовы продавать билеты на автобус, только если им комиссию заплатить.

0  0
1.02.2018 15:19
Т

Брал как-то билет с багажом до Горняка, коробку здоровую вёз по работе. В Барнауле меня посадили коллеги, коробку уложили в багаж огромного красивого автобуса, и мы поехали. Но в Рубцовске пересадили тех, кто едет до Горняка, в просёлочный ПАЗик, набили сидя и стоя сельских пассажиров до разных деревень (сумки, куры в сетках, овца...). Я этот свой багаж сам таскаю из автобуса в автобус, поставить его некуда, вообще ужас.
После такого отношения как думаете, будут перевозки расширяться?

0  0
1.02.2018 15:37
- гость -

Да они просто думали, что над людьми можно бесконечно издеваться, типа не куда не денутся. А вот не там то было! Частные перевозчики уже через блабла работают. Так тебя у дома заберут и высадят не у автовокзала, а у указанной точки. И всё это за деньги сопоставимые с ценой билета автобуса.

0  0
1.02.2018 15:55
- гость -

1.02.2018 15:10
- гость -
По поводу багажа подпишусь - автовокзал же еще и за каждое место берет отдельно. В итоге ты плюс две сумки - по ценам даже не сегодняшним под 900 рублей. До Новосибирска. Пусть они за эти деньги сами катаются. Собственно, итог закономерный.

0  0
1.02.2018 16:12
- гость -

С багажом мутят по-свински. Берут деньги даже в "пазиках", где их маленький багажник забит каким-то барахлом, платишь и ловишь всю дорогу свою сумку, которая мотается по всему проходу. Цены одинаковые что в новом комфортабельном большом автобусе, что в разбитом пазике с таким сквозняком, что ноги отмерзают.

0  0
1.02.2018 16:24
- гость -

На электричке до Новосибирска 250 рублей, а на автобусе 700 рублей. Вот и вся причина уменьшения спроса.

0  0
1.02.2018 18:45
- гость -

С нового года цена увеличилась на 12,5 процентов на моем направлении. Буду калымить, уничтожать перевозчика как класс

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