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Полиция в Горном Алтае задержала 36-летнюю жительницу Шебалинского района по подозрению в краже шубы из кафе.

Как сообщили в республиканском МВД, в дежурную часть полиции с заявлением обратилась жительница села Шебалино, которая сообщила, что неизвестные лица из помещения кафе, расположенного в Горно-Алтайске, похитили принадлежащую ей шубу из мутона.

По предварительным данным, женщина, находясь в увеселительном заведении, оставила свою верхнюю одежду без присмотра, а пропажу заметила, когда собиралась домой. Полицейские изъяли запись с камер наблюдения и установили, что к хищению причастна 36-летняя жительница села Улус-Черга Шебалинского района.

Ее доставили в отдел, где она призналась в содеянном. Похищенное женщина спрятала в помещении расположенного неподалеку банкомата, а затем вновь вернулась в кафе, где приняла деятельное участие в поисках пропажи.

Примечательно, что позднее она вернулась к месту, где была спрятана верхняя одежда, но шубы не обнаружила.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.