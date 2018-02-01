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Топливный рынок в Алтайском крае в течение января успел продемонстрировать стабилизацию цен, их дальнейший рост и очередную "паузу" в удорожании ГСМ.

По информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 21 по 28 января средние цены на АЗС на нефтепродукты в Алтайском крае не изменились в сравнении с предпоследним отчетным периодом.

Так, литр бензина АИ-92 в среднем стоит в крае 37 рублей, литр АИ-95 — 38,89 рубля, литр зимнего дизельного топлива — 40,53 рубля. В данном случае цены остались на уровне периода с 14 по 21 января.

Временная пауза в процессе удорожания ГСМ характерна почти для всей Сибири. Динамика в средних ценах на топливо с 21 по 28 января наблюдалась лишь в Кемеровской и Томской областях. Так, в Кузбассе в указанные временные рамки на семь копеек подорожала зимняя солярка, а в Томской области, напротив, дизельное топливо подешевело сразу на 58 копеек.

Отметим также, что в начале января текущего года средние цены на горючее в Алтайском крае стабилизировались на уровне конца 2017 года и не показывали рост. Затем произошло удорожание ГСМ, после чего к концу месяца регион в данном отношении вышел на очередную стабилизацию.