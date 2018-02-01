Фото: profi-forex.org
Топливный рынок в Алтайском крае в течение января успел продемонстрировать стабилизацию цен, их дальнейший рост и очередную "паузу" в удорожании ГСМ.
По информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 21 по 28 января средние цены на АЗС на нефтепродукты в Алтайском крае не изменились в сравнении с предпоследним отчетным периодом.
Так, литр бензина АИ-92 в среднем стоит в крае 37 рублей, литр АИ-95 — 38,89 рубля, литр зимнего дизельного топлива — 40,53 рубля. В данном случае цены остались на уровне периода с 14 по 21 января.
Временная пауза в процессе удорожания ГСМ характерна почти для всей Сибири. Динамика в средних ценах на топливо с 21 по 28 января наблюдалась лишь в Кемеровской и Томской областях. Так, в Кузбассе в указанные временные рамки на семь копеек подорожала зимняя солярка, а в Томской области, напротив, дизельное топливо подешевело сразу на 58 копеек.
Отметим также, что в начале января текущего года средние цены на горючее в Алтайском крае стабилизировались на уровне конца 2017 года и не показывали рост. Затем произошло удорожание ГСМ, после чего к концу месяца регион в данном отношении вышел на очередную стабилизацию.
Комментарии
К маю разморозят, после выборов. Сейчас реальная цена опта 92 - 42 рубля. 95 - 47 рублей.
не, разморозят раньше. отвечаю. через неделю-две - опять поднимутся. вот увидите
Я думаю что после выборов мы всейчас их потери окупит с хорошей прибылью. Спецально держут цену,хотят купить нас перед выборами.
Ну посмотрим кто победит на выборах, новые кандидаты обещают снизить цены на бензин. Уточнят на сколько - в апреле.
1.02.2018 13:32
точный
Ога, придет новый Путин, выполнит все обещалки и исправит все косяки старого Путина.
Какая стабилизация? Бензин дорожает круглый год.
"Прошлой зимой в бак крузака помещалось топлива на 3000руб, в эту зиму на 4500руб. Машина 96 года. Подскажите до скольки лет растёт Крузак ???"(с)
1.02.2018 13:46
Павсекакий
Дотерпят до выборов или раньше повысят? Пенсионный возраст собрались тоже повысить. Скворцова каждый день врет, что продолжительность жизни зашкаливает, очередей в поликлиниках нет, рождаемость растет.
Все на выборы, боссам нужна ваша явка!
1.02.2018 13:46
Павсекакий
Анекдот конечно смешной, но давайте не будем подменять реальность анекдотами. Удорожание бензина гораздо скромнее.
Голосуйте за Путина,и будет вам счастье!Бензин по 50целковых за литр не видели?После выборов увидите!