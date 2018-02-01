Фото: vistanews.ru

Мужчина погиб в результате ДТП, произошедшего 31 января на 120-м километре автодороги "Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка" в Завьяловском районе Алтайского края.

Согласно предварительной информации ГУ МВД по региону, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Premio под управлением водителя 1983 года рождения.

Пассажир автомобиля Toyota Corolla 1956 года рождения скончался по дороге в больницу.

Также в больницу были госпитализированы с травмами водитель автомобиля Toyota Corolla и пассажир Toyota Premio – женщина 1939 года рождения. Еще один пассажир Toyota Premio – мужчина 1981 года рождения — также получил телесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.