Фото: vistanews.ru
Мужчина погиб в результате ДТП, произошедшего 31 января на 120-м километре автодороги "Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка" в Завьяловском районе Алтайского края.
Согласно предварительной информации ГУ МВД по региону, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Premio под управлением водителя 1983 года рождения.
Пассажир автомобиля Toyota Corolla 1956 года рождения скончался по дороге в больницу.
Также в больницу были госпитализированы с травмами водитель автомобиля Toyota Corolla и пассажир Toyota Premio – женщина 1939 года рождения. Еще один пассажир Toyota Premio – мужчина 1981 года рождения — также получил телесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь, не госпитализирован.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Водитель Toyota Premio не убедился, что его полоса свободна и ехал нагло по ней, поди ещё и музыку слушал.
1.02.2018 13:46
месный
Поди ещё и курил при этом.
Или чихал - при этом рефлекторно закрываются глаза
Решение проблемы есть - взять за вымя фигурантов списка во главе с их покровителем, и заставить вкладывать деньги не в экономику США, Англии и других наших врагов, а на первом этапе в инфраструктуру -дороги! Десятки тысяч граждан России ежегодно гибнут на дорогах и самые страшные катастрофы при встречке! Никто не мешает построить автобаны без встречного движения, как в развитых странах (за исключением списка!!!), может пора уже очнуться?!
дешевле расширения всех дорог вдвое в бампер встраивать подушку безопасности литров на 150 для всего авто сразу. есть же парашют для самолета(Например, система спасения для самолета весом до 600 кг стоит около $4000 - выпускает их казанская фирма МВЕН)
вчера уже писали