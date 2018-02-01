Фото: 22.mchs.gov.ru

Жесткое ДТП произошло на трассе Чуйский тракт в Алтайском крае днем 1 февраля в Косихинском районе — по данным Amic.ru, в результате аварии есть пострадавшие.

Согласно информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, столкновение автомобилей Toyota Corolla и Skoda Yeti произошло в 11:50 на 238-м километре федеральной трассы Р-256.

"На происшествие реагировали силы и средства ТП РСЧС в составе: 29 человек, 10 ед. техники, из них от МЧС России: 14 человек, 4 единицы техники", — уточняют в экстренном ведомстве.

Портал Amic.ru обратился за подробностями произошедшего в краевую ГИБДД. В ведомстве отметили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, информация уточняется.