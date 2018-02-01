Фото: 22.mchs.gov.ru
Жесткое ДТП произошло на трассе Чуйский тракт в Алтайском крае днем 1 февраля в Косихинском районе — по данным Amic.ru, в результате аварии есть пострадавшие.
Согласно информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, столкновение автомобилей Toyota Corolla и Skoda Yeti произошло в 11:50 на 238-м километре федеральной трассы Р-256.
"На происшествие реагировали силы и средства ТП РСЧС в составе: 29 человек, 10 ед. техники, из них от МЧС России: 14 человек, 4 единицы техники", — уточняют в экстренном ведомстве.
Портал Amic.ru обратился за подробностями произошедшего в краевую ГИБДД. В ведомстве отметили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, информация уточняется.
Комментарии
Когда наконец расширят участок дороги Барнаул-Бийск? Уже,наверно, тысяча людей погибла за 20 лет.
Вам баранам, нарушающим правила дорожного движения - это не поможет....(((
16:20 Ты прав на 1000%
Это участок дороги у Теплого стана напротив ст. Баюново. Там и ограничение скорости, знак обгон запрещен, часто стоит макет или настоящие гайцы, только с 1978 года бьются и гибнут люди, там погибли десятки людей, чего стоит только знаменитая авария с парапланеристами. А дорога отличная, три машины легко расходятся, плюс огромные обочины и в Украинке полно на кладбище погибших. А просто ДТП без жертв просто счету не поддается и все какие-то глупые.