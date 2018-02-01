В конце января Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя сразу нескольких УК Дениса Садовнича. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Добавим, дело, по данным источников портала Amic.ru, было раскрыто благодаря усилиям УЭБиПК при ГУ УМВД России по Барнаулу.

В суде установлено, что Садовнич учредил три управляющие компании, директором которых был назначен Андрей Суковатцин. Речь идет об ООО "УК ЖЭУ № 8", ООО "УК Старый город" и ООО "УК ЖЭУ № 7". Добавим, что, согласно справочной информации с сайта reformagkh.ru, г-н Садовнич также был учредителем еще двух барнаульских УК — ООО "Южком" и ООО "Аргументы и дело". Кроме того, ранее он выступал в качестве директора агентства "Деловая недвижимость".

На обслуживании трех управляющих организаций (ЖЭУ № 8", "Старый город" и "ЖЭУ № 7") в 2012 году находилось более 300 многоквартирных домов. Деньги, заплаченные жителями за теплоснабжение, учредитель и директор управляющих компаний перечисляли на счета подконтрольных им организаций, а в дальнейшем распоряжались ими по собственному усмотрению. В результате было похищено свыше 16 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Суковатцина выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. В настоящее время он приговорен судом к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Суд, согласившись с мнением гособвинения, назначил Садовничу наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда после оглашения приговора. Также судом удовлетворены исковые требования о взыскании причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Следует отметить, что еще одно уголовное дело было заведено против директора ООО "Южком" Антона Крупина (где Садовнич выступает как учредитель). Речь идет об уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере Барнаульскому водоканалу. При этом общая просроченная дебиторская задолженность компаний, контролируемых Садовничем и Крупиным, составляет десятки млн рублей.

Денис Садовнич родился 30 июля 1989 года. Окончил в 2011 году АлтГУ (МИЭМИС). Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов, за осужденным числится несколько долгов. Например, он не выплатил исполнительский сбор на 114 тысяч рублей, а также штрафы ГИБДД на сумму 4 тысячи рублей.

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