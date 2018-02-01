Фото: vk.com/barneos22

Столкновение автобуса и двух легковых автомобилей произошло днем в четверг, 1 февраля, на проспекте Ленина в Барнауле.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария Ленина — Матросова в сторону Нового рынка с участием автобуса и двух легковых", — отмечает автор заметки.

Также сообщается, что в результате ДТП образовался транспортный затор. В настоящий момент движение на данном участке нормализовано.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru рассказали, что информация о данному ДТП в ведомство не поступало.