Фото: vk.com/barneos22
Подробности ДТП на федеральной трассе Р-256 сообщили порталу Amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, что авария произошла на территории Косихинского района на 238-м километре Чуйского тракта.
Согласно предварительным данным, женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигалась со стороны Бийска в сторону Барнаула, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.
В результате произошло столкновение со встречным автомобилем Skoda Yeti.
"В результате ДТП погибли 3 человека, еще 3 человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение", — добавляют в ведомстве.
По имеющимся данным, среди погибших — оба водителя и пассажир Toyota Corolla.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Нет слов! Куда вы торопитесь????
Решение проблемы есть - взять за вымя фигурантов списка во главе с их покровителем, и заставить вкладывать деньги не в экономику США, Англии и других наших врагов, а на первом этапе в инфраструктуру -дороги! Десятки тысяч граждан России ежегодно гибнут на дорогах и самые страшные катастрофы при встречке! Никто не мешает построить автобаны без встречного движения, как в развитых странах (за исключением списка!!!), может пора уже очнуться?!
Вы чумачетчие, они деньги с собой заберут, не зря Гундяев в первую десятку попал....
Люди погибли, а всё о политике..
1.02.2018 15:14
- гость -
+1
Трасса, жесть какая оживленная, с фурами и автобусами и всего 2 полосы. Вместо своих дорог и народа, почему-то отстраивают Сирию и кормят их беженцев, у половина которых с айфонами ходит и выглядят в разы здоровее наших рядовых граждан
А, может, стоит уважительно относиться друг к другу? Не гнать на дороге? Запретить праворульные корыта? Как это делают во 'вражеских' странах. Инфраструктура не причем.
1.02.2018 15:14
- гость -
Да плевать хотел Путин и его правительство на нашу безопасность!!! Они только штрафы и налоги поднимают для пополнения бюджета и траты (так и хочется выразится грубее) этого бюджета на свои нужды!
1.02.2018 15:26
Анна
Не в расположении руля дело, а вот качество инфраструктуры повышать надо, т.к. транспорта становится много и государство с автомобилистов имеет очень большую прибыль. Вот только эта прибыль оседает в карманах чиновников!
Даже ужасный Трамп обещает вложить в инфраструктуру США 1.5 трлн баксов.
Анна
На этой дороге как раз таки виновата инфраструктура. Вы по ней ездили вообще? Видели какой трафик и какая ширина дороги? Во "вражеских" странах нет моды запрещать все и все, этим только наши страдают, да и при чем тут правый руль?
В дорогах всё дело?! А мы, автомобилисты, такие мягкие, добрые, уважительные и вообще ангелы?! Да на этой дороге, каждый второй "ездок" ведёт себя, как самоубийца. А особенно на "японцах", да если он ещё старый, да праворульной, то вероятность попасть в самоубийцу 90%.
Тролли вышли на тропу - пущай списочники воруют, все хорошо, дороги строить не надо, народ самоубийцы - Путин маладец!
1.02.2018 15:46
- гость -
Я понимаю вы счастливый обладатель отечественного ведра с ботами или того хуже импортного собранного криворукими мастерами на нашей территории но срулем как у настоящих авто.
Где в статье описано расположение руля?
На трассах сейчас гибнет больше от самоуверенности руль с лева значит я все вижу я асс. Только двиг в нужный момент подводит.
"Запретить праворульные корыта?"
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"...женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигалась со стороны Бийска в сторону Барнаула, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения."(с)
Анна, а ещё баб за руль не пущать. Давай?
1.02.2018 15:46
- гость -
Ну будь на этой дороге разделенные отбойником полосы - на встречку бы точно никто не вылетел.
1.02.2018 15:57
- гость
Это митинг с вашей стороны? Доля авто отечественных + сборка порядка 45% , а японских (и левых, и правых) - 16%. А всего в ДТП попадают порядка 40 тыс. российских и 22 тыс. японских !!!!! Не сходиться соотношение! Теперь о скорбном - По данным Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения : статистика – среди 10 000 леворульных машин ежегодно происходит 57 аварий с жертвами, то среди праворульных автомобилей речь идет уже о 101,5 аварии! ТАК ЧТО ПРАВОРУЛЬНОЕ "не ведро с болтами" УБИВАЕТ ЧАЩЕ, ЧЕМ "ведро с болтами"
И нормальный человек понимает, что не в марке авто дело!
1.02.2018 16:00
- гость -
"...разделенные отбойником полосы - на встречку бы точно никто не вылетел"
А ещё лучше . бетонный желоб , или рельсы!!!
Выехал на встречку, уже будет без разницы какой руль правый или левый.
1.02.2018 16:31
- гость -
Дядя Петя, ты... ? Где лучше ехать - от Барнаула до Сибирского, или от Сибирского до Тальменки? Нет, можно и по проселку с колеей, конечно.
1.02.2018 16:21
- гость -
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Вы видите то чего Вам бы хотелось больше.
А я строю свои субъективные убеждения на основании собственных наблюдений и двадцати летнего стажа вождения настоящего японского авто. За это время четыре раза переезд г. Находка-г.Барнаул.
А вы на основании Департамента автомобильной промышленности
16:21, вы повторили ложь чиновника из департамента автомобильной промышленности.
на самом деле никакой зависимости ДТП от расположения руля не выявлено
"Согласно данным портала Drom.ru, статистика аварийности по регионам за 2008 год, дополненная данными о количестве зарегистрированных праворульных автомобилей, показывает, что никакой зависимости повышенной аварийности от расположения руля нет... согласно данным статистики ГИБДД, среднее число выживших на одно ДТП в регионах с преобладанием "правых" машин выше, чем в "левых" регионах. А, согласно данным Федеральной службы статистики РФ, количество пострадавших в ДТП на 1000 человек в "правых" не больше чем в "левых" регионах."
https://auto.mail.ru/article/28952-pravyi_rul_opasnee_levogo_dannye_statistiki_chast_2/
там все данные по регионам
Полностью поддерживаю Гонца из Пензы. Если верить нашим ДЕПАРТАМЕНТАМ то у нас уровень жизни гораздо лучше чем в европе а Америке и ростет с каждым днем доходы простых россиян.
На дроме вся инфа проплачена!
А слюнями тут как раз прульные и забрызгали!!!
Был бы разделитель, не ушла бы на встречку, так через пару км вылетела бы на остановку с людьми.
Отгородили бы остановки на трассе, доехала бы до Барнаула и снесла бы экипаж ДПС на въезде.
Сейчас единицы могут ехать по своей полосе, остальные постоянно вылетают, кто от борзости, кто от неловкости.
Без дорог ездить не умеют, а построить автобаны левитацию освоят на раз
1.02.2018 17:14 Гонец из Пензы
Министр привел конкретные цифры: аварийность на 10000 машин с жертвами, раздельно для праворульных и леворульных. Вот эти цифры и опровергайте.
А вы и дром со своей статьей куда-то в сторону уводите. Какие еще праворульные регионы? Зачем на всех размазывать? Вот конкретные машины с ДТП и считайте. Не надо никакие проценты "преобладания" высчитывать и подводить под желаемое.
Вчера королла, сегодня королла и снова жертвы. Похоже дороги тут не причём.
"Ну будь на этой дороге разделенные отбойником полосы - на встречку бы точно никто не вылетел."
Там знак сужение дороги, ограничение скорости, затем обгон запрещен, постоянно либо макет, либо натуральные ГАИшники, асфальт очень хороший, обочины очень широкие как и полосы движения. Зачем идти в лоб на встречку?
В Москве, Питере, Казани, Владивостоке сделали широкие дороги с развязками. Так количество смертельных ДТП на этих участках возросло в шесть раз.
Или Взять прошлогоднее ДТП за Новоалтайском в сторону ЗАТО Сибирский, когда летун умудрился ушатать насмерть себя и всех в попутном автомобиле, который он догнал. А годом ранее там же такой же отмороженный под попутную фуру столкнул прадик с семьей из Новосибирска.
В нашей стране отбойники и прочие разделения потов создают иллюзию полной безопасности на дороге.