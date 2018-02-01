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Подробности ДТП на федеральной трассе Р-256 сообщили порталу Amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, что авария произошла на территории Косихинского района на 238-м километре Чуйского тракта.

Согласно предварительным данным, женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигалась со стороны Бийска в сторону Барнаула, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

В результате произошло столкновение со встречным автомобилем Skoda Yeti.

"В результате ДТП погибли 3 человека, еще 3 человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение", — добавляют в ведомстве.

По имеющимся данным, среди погибших — оба водителя и пассажир Toyota Corolla.

По факту аварии проводится проверка.