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Ученик одной из школ в Кемерово ударил ножом девочку, сообщает СУ СК по Кемеровской области.

По данным следствия, 13-летняя девочка попала в кемеровскую больницу из школы в четверг, 1 февраля.

"Предварительно установлено, что в коридоре учебного заведения 15-летний подросток хотел ткнуть ножиком в рюкзак, который висел на спине 13-летней девочки. Она в этот момент чуть повернулась, и вместо рюкзака он попал в потерпевшую", — говорится в сообщении.

Произошедшее увидели другие ученики и сообщили учителю, который, в свою очередь, вызвал "скорую". По факту случившегося проводится проверка. На месте происшествия работает следственная группа.

Отметим, что в последние месяцы в России произошло несколько нападений вооруженных подростков в школах.

Так, 15 января в школе №127 в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы. 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. 19 января ученик 9-го класса школы №5, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса.