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Ученик одной из школ в Кемерово ударил ножом девочку, сообщает СУ СК по Кемеровской области.
По данным следствия, 13-летняя девочка попала в кемеровскую больницу из школы в четверг, 1 февраля.
"Предварительно установлено, что в коридоре учебного заведения 15-летний подросток хотел ткнуть ножиком в рюкзак, который висел на спине 13-летней девочки. Она в этот момент чуть повернулась, и вместо рюкзака он попал в потерпевшую", — говорится в сообщении.
Произошедшее увидели другие ученики и сообщили учителю, который, в свою очередь, вызвал "скорую". По факту случившегося проводится проверка. На месте происшествия работает следственная группа.
Отметим, что в последние месяцы в России произошло несколько нападений вооруженных подростков в школах.
Так, 15 января в школе №127 в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы. 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. 19 января ученик 9-го класса школы №5, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса.
Комментарии
Что сейчас в школах творится? Когда я учился в школе, то ножи было страшно в школу носить. Если кто из учителей подобное замечал, то сразу конфисковал нож и он становился собственностью директора. Вернуть уже нереально было! Так у директора более 500 великолепных рогаток в коллекции было и более 100 складных ножей.
ауе в действии, а еще говорят что у нас нет идеологии...
ФСБ России сообщает о нейтрализации члена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", который, по предварительным оперативным данным, готовил теракт в Нижнем Новгороде в день выборов президента РФ.
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Там отметили, что, террорист являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья.
Пока не начнут показательно и при этом ОЧЕНЬ сурово наказывать за это -так и будет .
"""Когда я учился в школе, то ножи было страшно в школу носить."""
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Я заточку носил как раз потому, что было страшно
вот такой вырастет, будет из ТТ девочек стрелять и потом свои гнилые отмазки предъявлять.
Недавно по Рен ТВ была передача про акустическое оружие. Поневоле задумаешься.
.02.2018 15:18
- гость -
Что сейчас в школах творится? Когда я учился в школе, то ножи было страшно в школу носить
Раньше у детей обязанности были, а сейчас права. На любое замечание отвечают: "А вы не имеете права".