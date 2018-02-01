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Преподаватель географического факультета Алтайского государственного университета Марина Танкова совершила восхождение на самую высокую вершину южноамериканского континента – гору Аконкагуа, которая имеет высоту 6962 метра и расположена в горной системе Анды на территории Аргентины.

21 января 2018 года выпускница географического факультета АлтГУ, а ныне старший преподаватель кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга географического факультета вуза Марина Танкова в составе международной команды поднялась на вершину Аконкагуа. Команда состояла из представителей России, Германии, Венгрии и США. Группу сопровождали 3 гида. После нескольких акклиматизационных выходов 5 участников из 10, в числе которых была и алтайская преподавательница, поднялись на саму вершину.

"На каждом континенте есть самые высокие точки. Все они вошли в общемировую программу "Семь вершин". Кстати, в России также есть клуб с одноименным названием, который организует восхождения на эти пики. Аконкагуа – высочайшая точка Южной Америки. Она находится на территории национального парка в Аргентине недалеко от границы с Чили. Это место священное для местного населения. Восхождение на эту гору считается чем-то невероятным и достойным уважения. Не у всех хватает сил туда подняться. Когда мы вернулись с вершины, местные жители обнимали нас и пожимали нам руки", — приводит пресс-служба слова Танковой.

Само восхождение в общей сложности длилось 19 дней. По словам Марины Танковой, даже когда находишься в штурмовом лагере на высоте 6100 метров, сложно спать, нормально есть, постоянная ноющая головная боль и дикая слабость. Марина Танкова планирует покорить и другие вершины всемирной семерки, хотя считает, что главное здесь – испытать себя на прочность, побывать в красивейших местах мира, а не количество побед.