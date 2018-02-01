Фото: АГУ
Преподаватель географического факультета Алтайского государственного университета Марина Танкова совершила восхождение на самую высокую вершину южноамериканского континента – гору Аконкагуа, которая имеет высоту 6962 метра и расположена в горной системе Анды на территории Аргентины.
21 января 2018 года выпускница географического факультета АлтГУ, а ныне старший преподаватель кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга географического факультета вуза Марина Танкова в составе международной команды поднялась на вершину Аконкагуа. Команда состояла из представителей России, Германии, Венгрии и США. Группу сопровождали 3 гида. После нескольких акклиматизационных выходов 5 участников из 10, в числе которых была и алтайская преподавательница, поднялись на саму вершину.
"На каждом континенте есть самые высокие точки. Все они вошли в общемировую программу "Семь вершин". Кстати, в России также есть клуб с одноименным названием, который организует восхождения на эти пики. Аконкагуа – высочайшая точка Южной Америки. Она находится на территории национального парка в Аргентине недалеко от границы с Чили. Это место священное для местного населения. Восхождение на эту гору считается чем-то невероятным и достойным уважения. Не у всех хватает сил туда подняться. Когда мы вернулись с вершины, местные жители обнимали нас и пожимали нам руки", — приводит пресс-служба слова Танковой.
Само восхождение в общей сложности длилось 19 дней. По словам Марины Танковой, даже когда находишься в штурмовом лагере на высоте 6100 метров, сложно спать, нормально есть, постоянная ноющая головная боль и дикая слабость. Марина Танкова планирует покорить и другие вершины всемирной семерки, хотя считает, что главное здесь – испытать себя на прочность, побывать в красивейших местах мира, а не количество побед.
Комментарии
А третий раз написать эту "новость" слабо?
Похоже чья то родственница.
7000 - серьезная высота, доступная ~ одному из миллиона.
Мои поздравления!
Единственное замечание - гора просто пустила, гора не покоряется
Учителя поедающие коку , ха-ха.
7000 - серьезная высота, доступная ~ одному из миллиона
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не знал. получается, примерно на население Барнаула всего только один человек способен
Восхождение на Аконкагуа не представляет
технической сложности даже для пенсионеров – по классическому маршруту путь до
высоты почти 7 тысяч метров проходит практически по
тропе.Никакой технической сложности в классическом маршруте
нет, основная трудность — большая высота и сильный ветер
Экспедиция на Аконкагуа требует, как минимум, 2 недели, при
этом ночевки проходят преимущественно в палатках, а груз выше
базового лагеря участники переносят самостоятельно.
Стоимость участия 3 600$
С декабря по март в базовом лагере (на 4200 м) работает web-
камера: aconcaguanow
а я поверил...
195 тышь многовато
Если никакой технической сложности нет, то один из 50 000 ибо горняшка))
от горняшки кислород в баллоне есть
если бы горняшка решалась бы только кислородом...
Там уже в на Гейзерах на 4 тыс, мне было очень тяжко, а выше наверное вообще жесть. Местные говорят, многие прошедшие другие вершины не могут подняться у них - видимо из-за пустыни Атакама, итак разреженный на высоте воздух, еще тяжелее. Тут ведь тоже написано - поднялись 5 из 10. Если б было так просто, то все бы и доходили