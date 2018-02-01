Фото: narzur.ru
Фермеры и агропредприниматели Алтайского края нарастили дойное стадо почти на 10% за 2017 год, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на данные регионального Минсельхоза.
Так, по итогам прошлого года численность коров возросла почти до 39 тысяч голов.
В Минсельхозе добавляют, что хорошим стимулом для развития фермерского сектора стали специальные программы поддержки этой категории хозяйств. В Алтайском крае за счет реализации программ поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих хозяйств с 2012 года гранты на развитие получили 272 фермера.
Комментарии
Вооот!
А то все говорят что трудовая эмиграция у нас, что ве уезжают в Нск, Москву, СПб да Краснодар.
Так что, дойное стадо, работаем дальше и платим налоги!
Это только на бумаге. По факту на 10% развели молоко водой.
а я думал они об увлечение населения)))
Прижились таки пальмы на Алтае!
Да уж. даже сыр с пальмы обрывают.
После Изумрудной страны Я Картине не верю....
Карлину....как отучить автозамену....
ну и где эти 39000*3000=117 000 000 литров молока? или коровы сразу дают порошковое "молоко" из Китая?
Стадо нельзя увеличивать, надо цену держать (закон рЫнка), разве с нефтью не так?