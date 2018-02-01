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Фермеры и агропредприниматели Алтайского края нарастили дойное стадо почти на 10% за 2017 год, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на данные регионального Минсельхоза.

Так, по итогам прошлого года численность коров возросла почти до 39 тысяч голов.

В Минсельхозе добавляют, что хорошим стимулом для развития фермерского сектора стали специальные программы поддержки этой категории хозяйств. В Алтайском крае за счет реализации программ поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих хозяйств с 2012 года гранты на развитие получили 272 фермера.