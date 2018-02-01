Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 1 февраля, встретился с жителем села Бураново Калманского района Олегом Седалищевым, который стал миллионным пользователем портала госуслуг. Встреча прошла в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, где глава региона побывал с инспекцией, сообщает пресс-служба правительства региона.

Житель села Бураново рассказал, что в январе этого года зарегистрировался на сайте gosuslugi.ru для получения в электронном виде государственной услуги по замене водительского удостоверения. Он прошел регистрацию в Калманском МФЦ. При обращении за госуслугой он смог не только быстро оформить заявку, но и получить 30-процентную скидку при оплате государственной пошлины.

На память о том, что Олег Седалищев является миллионным пользователем сайта госуслуг в регионе, губернатор подарил ему фотоальбом об Алтайском крае.



Глава края напомнил, что регион стал первым в стране, где было подписано соглашение с компанией "Ростелеком" и Министерством связи Российской Федерации о реализации программы устранения цифрового неравенства.

"Олег Борисович стал миллионным жителем Алтайского края, который зарегистрировался на едином портале. Это значит, что половина взрослого населения Алтайского края сегодня имеет возможность получить через интернет любую из предоставляемых в электронном виде государственных и муниципальных услуг. Для городских жителей это очень удобно. Вдвойне удобно это для сельских жителей, поскольку фактор расстояния, отдаленности больше не играет роли. Все жители края теперь имеют равные технические возможности. Сегодня более чем по ста видам государственных и муниципальных услуг имеются разработанные бланки электронных заявлений. Человек сразу может внести свои данные, сделать отправку запроса и в прописанные регламентом сроки получить результат. Сегодня мы развиваем цифровое общество и в городах, и в сельской местности с одинаковой доступностью", — приводит слова губернатора пресс-служба правительства.