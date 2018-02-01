Фото: medic.in.ua
Следственный комитет в Новосибирске проводит проверку по факту гибели троих мужчин, тела которых обнаружили в гараже в салоне автомобиля.
Как сообщили в региональном управлении СКР, возраст погибших — 32, 33 и 38 лет.
"01 февраля 2018 года около 5 часов утра в гараже, расположенном вблизи ул. Солидарности, были обнаружены тела троих мужчин, которые находились в автомобиле, закрытом изнутри. При открытии гаражных ворот службой спасения автомобиль находился в рабочем состоянии", — отмечают в ведомстве.
В рамках проверки назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится опрос очевидцев, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Не в тему, сегодня арбитражный суд отменил аннулирование результатлов 28 наших спортсменов в Сочи и отказ им в участие в Олимпиаде 2018, по итогам Олимпиады 2014 мы опять на 1 месте, назад вернули 9 медалей!
а в тему написать религия не позволяет?
http://www.amic.ru/news/406390/