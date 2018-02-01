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Следственный комитет в Новосибирске проводит проверку по факту гибели троих мужчин, тела которых обнаружили в гараже в салоне автомобиля.

Как сообщили в региональном управлении СКР, возраст погибших — 32, 33 и 38 лет.

"01 февраля 2018 года около 5 часов утра в гараже, расположенном вблизи ул. Солидарности, были обнаружены тела троих мужчин, которые находились в автомобиле, закрытом изнутри. При открытии гаражных ворот службой спасения автомобиль находился в рабочем состоянии", — отмечают в ведомстве.

В рамках проверки назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится опрос очевидцев, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.