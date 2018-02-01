1 февраля Спортивный арбитраж в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах, передает РБК.

Наказание для еще 11 атлетов из России смягчено. Отметим, что хотя CAS и оправдал многих атлетов, решение об их допуске на Олимпиаду в Пхёнчхане будет позднее принимать комиссия МОК.

В отношении всех 28 россиян, полностью оправданных CAS, аннулировано решение о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, которое вынес Международный олимпийский комитет по результатам расследования комиссии Дениса Освальда. Она занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Игр 2014 года.

CAS также восстановил результаты оправданных спортсменов, которые они показали на Олимпиаде в Сочи. В отношении еще 11 спортсменов принято решение об их частичной реабилитации, они смогут участвовать в Олимпиадах, но должны будут пропустить Игры в Пхёнчхане. Решение по еще трем атлетам будет вынесено позднее.