1 февраля Спортивный арбитраж в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах, передает РБК.
Наказание для еще 11 атлетов из России смягчено. Отметим, что хотя CAS и оправдал многих атлетов, решение об их допуске на Олимпиаду в Пхёнчхане будет позднее принимать комиссия МОК.
В отношении всех 28 россиян, полностью оправданных CAS, аннулировано решение о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, которое вынес Международный олимпийский комитет по результатам расследования комиссии Дениса Освальда. Она занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Игр 2014 года.
CAS также восстановил результаты оправданных спортсменов, которые они показали на Олимпиаде в Сочи. В отношении еще 11 спортсменов принято решение об их частичной реабилитации, они смогут участвовать в Олимпиадах, но должны будут пропустить Игры в Пхёнчхане. Решение по еще трем атлетам будет вынесено позднее.
Комментарии
Вот же сволочи ) Люди работали, старались, проявляли творческую выдумку и напрягали фантазию, а тут раз и "Спортивный арбитражный суд постановил, что их результаты с Игр-2014 должны быть восстановлены в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил". Столько денег и сил коту под хвост.
Кстати, а что теперь со счетом за перепроверку проб делать?
Так ВАДА еще и обязал МОК в Пхеньяне вернуться к старым бутылочкам под пробы.
Интересный поворот? Ну а деньги 15 млн. они отчитаются что потратили на приглашение наших спортсменов на Олимпиаду))))
И таки да, мы теперь опять на первом месте в Сочи-2014 и ....сколько же денег теперь слупят с ВАДА и МОК за убытки?
Про скандал все слышали, поливали Россию и спортсменов на первых полосах, опровержение публиковаться будет неприметно на задней полосе, об этом никто и не узнает.