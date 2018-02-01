Фото: кадр из фильма "Сплит"

Осужденный из Санкт-Петербурга был приговорен к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за то, что, меняя голос и представляясь разными людьми, выманивал деньги у жителей Алтайского края, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как говорится в сообщении ведомства, в ноябре-декабре 2016 года, отбывая наказание в колонии, находящейся в Санкт-Петербурге, осужденный, используя сотовый телефон, осуществлял звонки на стационарные и абонентские номера сотовых телефонов жителей Алтайского края.

"Представляясь родственником, попавшим в беду, с целью избежать уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП, он просил перечислить значительные суммы денежных средств на названные им абонентские номера, после чего, изменяя голос, представлялся сотрудником полиции и уверял потерпевших, что после перечисления денежных средств задержанный родственник будет отпущен", — говорится в сообщении.

Чаще всего потерпевшими становились пожилые люди, которые в силу возраста не могли в экстренной ситуации опознать голос родственника. Тремя потерпевшими деньги в размере от 20 до 60 тысяч рублей были перечислены. Остальные семь перечислить деньги не успели благодаря своевременному осведомлению о мошеннических действиях родственниками либо прохожими.

В итоге приговором суда за мошенничество и покушение на мошенничество осужденному назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



