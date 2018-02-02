Пой, моя гитара: разбираетесь ли вы в творчестве Юрия Лозы. Тест

1 февраля знаменитый российский певец Юрий Лоза отметил свое 64-летие. Творческие возможности этого музыканта фактически безграничны: он и исполнитель, и композитор, играет на нескольких инструментах, а также пишет стихи и аранжировки к собственным песням.

Юрий Лоза выступит 1 марта в ресторане "Барнаул", и специально для поклонников певца Amic.ru совместно с рестораном разыгрывает пригласительный на двоих на концерт певца. Все, что нужно — это всего лишь правильно ответить на все вопросы нашего теста.

*Итоги розыгрыша 16 февраля

Ресторан "Барнаул"

rest-barnaul.ru

Площадь Победы, 3

201-601; 201-602