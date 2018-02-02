Пой, моя гитара: разбираетесь ли вы в творчестве Юрия Лозы. Тест

1 февраля знаменитый российский певец Юрий Лоза отметил свое 64-летие. Творческие возможности этого музыканта фактически безграничны: он и исполнитель, и композитор, играет на нескольких инструментах, а также пишет стихи и аранжировки к собственным песням.
Юрий Лоза выступит 1 марта в ресторане "Барнаул", и специально для поклонников певца Amic.ru совместно с рестораном разыгрывает пригласительный на двоих на концерт певца. Все, что нужно — это всего лишь правильно ответить на все вопросы нашего теста.
*Итоги розыгрыша 16 февраля
Ресторан "Барнаул"
rest-barnaul.ru
Площадь Победы, 3
201-601; 201-602
Комментарии
"Похоже, вы знаете про творчество Юрия Лозы абсолютно все!"
Вот уж не знала)) ахах, а я фанат оказывается)
А билеты разыгрывают? я просто по инерции прошел, круто, на концерт хочу
- гость -
А билеты разыгрывают? я просто по инерции прошел, круто, на концерт хочу
Amic.ru совместно с рестораном разыгрывает пригласительный на двоих на концерт певца.
У вас есть шанс попеть "Ну и пуууусть, будет не легким мой пууууть"