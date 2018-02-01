Фото: 31tv.ru

Поисковую операцию развернули спасатели в районе Булыгина в Барнауле, где пропал ребенок 2005 года рождения. По данным очевидцев, мальчик упал в промоину на реке Барнаулке.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на месте работают водолазы, сотрудники ГИМС. Также прибыла полиция.

Спасатели в настоящее время ведут распиловку льда.

"Работы осложняет тот факт, что в этом месте после аномальных морозов образовался очень толстый лед. Кроме того, на этом участке сильное течение", — отметил представитель экстренного ведомства.