Фото: 31tv.ru
Поисковую операцию развернули спасатели в районе Булыгина в Барнауле, где пропал ребенок 2005 года рождения. По данным очевидцев, мальчик упал в промоину на реке Барнаулке.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на месте работают водолазы, сотрудники ГИМС. Также прибыла полиция.
Спасатели в настоящее время ведут распиловку льда.
"Работы осложняет тот факт, что в этом месте после аномальных морозов образовался очень толстый лед. Кроме того, на этом участке сильное течение", — отметил представитель экстренного ведомства.
Комментарии
Горе какое.
Пилить лед километром ниже, ставить сеть
Соболезнования родителям..........
да где там промой если лед пилят?