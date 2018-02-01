Фото: правительство Алтайского края

Власти Алтайского края обсудили с руководством Сибирской генерирующей компании модернизацию систем теплоснабжения Барнаула и Новоалтайска, передает пресс-служба правительства региона. Общая сумма проекта запланирована в объеме 11 млрд рублей, сообщил в четверг, 1 февраля, на встрече с первым заместителем председателя правительства региона Сергеем Локтевым генеральный директор СГК Михаил Кузнецов.

Сергей Локтев отметил, что положительный опыт преобразований в Рубцовске позволяет продолжить сотрудничество с СГК.

"Компания представлена в субъектах Сибирского федерального округа: Новосибирской и Кемеровской областях, Республике Тыва, Красноярском крае. В Алтайском крае СГК заявила себя как надежный партнер, поэтому я надеюсь, что будем и в дальнейшем эффективно выстраивать наше взаимодействие", — подчеркнул он.

Михаил Кузнецов сообщил, что специалисты компании подробно изучили возможности тепловых сетей Барнаула и тепловой системы Новоалтайска. Компания подготовила план развития тепловой инфраструктуры Барнаула. Ключевым мероприятием, которое позволит существенно повысить надежность теплоснабжения и снизить нагрузку на потребителей и региональный бюджет, является передача в сферу ответственности Сибирской генерирующей компании муниципальных объектов теплоснабжения — котельных и тепловых сетей.

По словам генерального директора СГК, надежность теплоснабжения будет повышена за счет переключения на ТЭЦ более 90% нагрузок. Осуществление проекта потребует около трех миллиардов рублей инвестиций.

Так, передача котельных под управление компании должна снизить более чем на 40% тариф для 35 тысяч барнаульцев, а также гарантировать стабильное развитие коммунального хозяйства города.

По словам Михаила Кузнецова, компания готова организовать подключение домов частного сектора, находящихся в центре города, к системам централизованного теплоснабжения. Это решение повысит комфорт проживания более чем 900 семей и улучшит экологическую ситуацию в столице края. Серьезных инвестиций потребует теплосетевое хозяйство Барнаула — на общую сумму около пяти миллиардов рублей, из которых свыше 550 миллионов рублей пойдут на реконструкцию арендуемых у города центральных тепловых пунктов.

Ранее стало известно, что СГК рассматривает возможность строительства теплосети от Барнаульской ТЭЦ-2 в Новоалтайск. Для этого сейчас обсуждаются два возможных варианта. В частности, прокладка трубы по опорам железнодорожного моста или по дну Оби. Энергетики предпочитают первый вариант из-за того, что он менее затратный, но для этого необходимо получить разрешение у железнодорожников. Во втором случае придется строить специальный дюкер по дну реки. Такой опыт СГК уже применяла в Красноярском крае.

Позже губернатор Карлин заявил, что после этого можно будет без проблем застраивать правый берег Оби в сторону Новоалтайска.