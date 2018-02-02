Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
В Барнауле завершили демонтаж старого здания театра кукол "Сказка". Сейчас рабочие приступили к строительству нового фундамента.
Напомним, строительная компания "Селф" за 18 месяцев должна возвести новое здание театра кукол, которое будет отвечать всем современным требованиям. Общая площадь трехэтажного здания составит около 3500 квадратных метров.
Что происходит сейчас на строительной площадке, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
Сначала потратить наши деньги на никому не упиравшийся кукольный театр, а потом на постоянной основе на его содержание. Театры должна постичь участь КИНОтеатров.
Селфя вату не катает!
2.02.2018 07:08
- гость -
Сначала потратить наши деньги на никому не упиравшийся кукольный театр
А Вы там были хоть раз до того, как он перестал работать? Театр всегда был полон мам, бабушек и даже пап с детьми. Мы ходили в Сказку, пока ребёнок не повзрослел. А дети в Барнауле не кончаются. И ходят пока в Родину на спектакли.
А Вы там были хоть раз до того, как он перестал работать? Театр всегда был полон мам, бабушек и даже пап с детьми. Мы ходили в Сказку, пока ребёнок не повзрослел. А дети в Барнауле не кончаются. И ходят пока в Родину на спектакли.
Раз дети не кончаются, пусть за госсчёт строят и содержат школы и отделы ПДН. Театр пусть будет полон, так же как и кинотеатр или гейм-зона в ТРЦ. Но не за счёт налогоплательщиков, коих я имел ввиду, говоря про "никому не упиравшийся".
Ага, а я не имею машины, тогда нечего строить много дорог на мои налоги, мне хватит двух-трёх. Я редко болею, мне ваши больницы "упёрлись", убрать! Я боюсь летать на самолётах-закрыть аэрофлоты, аэропорты, нечего мои деньги тратить. А то ишь!
Всё правильно, гость 2.02.2018 08:58?
2.02.2018 10:20
- гость -
Довольно-таки глупо уравнивать объекты общей инженерной инфраструктуры и досуговые объекты. Уравнять (кино)театр и ту же автодорогу - это, конечно, "сильно". Ничего, что на дворе капитализм?