Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В Барнауле завершили демонтаж старого здания театра кукол "Сказка". Сейчас рабочие приступили к строительству нового фундамента.

Напомним, строительная компания "Селф" за 18 месяцев должна возвести новое здание театра кукол, которое будет отвечать всем современным требованиям. Общая площадь трехэтажного здания составит около 3500 квадратных метров.

Что происходит сейчас на строительной площадке, смотрите в нашей фотоленте.