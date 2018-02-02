Каникулы с пользой: как отправить ребенка в языковой лагерь за рубеж

Международный образовательный центр Link предлагает провести незабываемое лето в Лондоне, Праге, Пекине, на Мальте с изучением английского, китайского, чешского языков.

С 2013 года языковой центр помогает детям и молодым людям получать образование за рубежом, организовывает стажировки, волонтерские программы, W&T. Международный образовательный центр также предлагает абитуриентам бесплатно продолжить обучение в ведущих вузах г. Прага Чешской Республики, в ведущих колледжах и вузах Китая, г. Пекин (при условии успешного обучения и получения стипендии и грантов).

IEC Link является официальным представителем в Сибирском федеральном округе и Республике Казахстан, а также таких образовательных учреждений, как Дипломатическая Академия в Праге, Vysoká škola ekonomie a managementu, Central Bohemia University, Univerzita Karlova, Технический университет в Праге, Пражский образовательный центр, международная сетевая школа китайского языка "OULU" и Ассоциации WECO (World Education Culture Organization) с головным офисом в Пекине и партнерами ассоциации из 13 стран СНГ, Юго-Восточной Европы, Южной Кореи и ряда других образовательных учреждений.

Центр предлагает провести каникулы с пользой и посетить летние языковые каникулы по следующим направлениям:

Летние каникулы в Праге с изучением чешского или английского языка, с 27 июля по 11 августа 2018 (14 дней/13 ночей).

Летние каникулы в Пекине с изучением китайского языка, с 25 июня по 08 июля 2018 (14 дней/13 ночей).

Летние каникулы на Мальте с изучением английского языка, с 14 июля по 28 июля 2018 (14 дней/13 ночей).

Летние каникулы в Англии с изучением английского языка, Hello, Лондон 2018.

За своего ребенка не стоит переживать, с ним постоянно будут находиться два куратора (все профессиональные преподаватели, которые уже не раз бывали в языковых лагерях). Педагоги будут сопровождать студентов на всех мероприятиях, включая время обучения. Родители всегда смогут получить информацию об успехах своего ребенка, задать любые вопросы, а также высказать пожелания кураторам.

*Имеется партнерская лицензия туроператора на выездной туризм.

Дополнительно можно посетить языковые курсы (английский, китайский, чешский языки) перед поездкой в языковой школе Link, созданной на базе Международного образовательного центра.

Официальный представитель в Сибирском федеральном округе ООО "БС-Консалтинг"

Международный образовательный центр LINK

г. Барнаул, пр-т Ленина, 54В-213, 302

тел. (3852) 69-59-90; +79520077700

e-mail: info@i-bsc.ru

Сайт: i-bsc.ru

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