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Прощай, оружие: ряд партий на Алтае объединили усилия в поддержку Путина

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Совместно с "Единой Россией" мобилизацией на выборы займется "Справедливая Россия", "Родина", "Зеленые", "Патриоты России"

Фото: Александра Черданцева

Что общего между партиями "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Зеленые", "Патриоты России", "Родина" и "Партией пенсионеров в России" в Алтайском крае? Представители этих партий публично объединились для поддержки пока еще не зарегистрированного кандидата в президенты Владимира Путина. Портал Amic.ru стал свидетелем этой любопытной встречи в барнаульском штабе Путина в пятницу, 2 февраля.

А участие в ней приняли глава алтайских единороссов Александр Романенко, второе лицо в местном отделении справедливороссов Владислав Вакаев, глава краевых "Патриотов России" Анатолий Коваль, секретарь реготделения "Партии пенсионеров России" Александр Милюков, зампредседателя "Родины" Алексей Капустин и лидер местных "Зеленых" Владимир Кириллов.

В штабе Путина встречу назвали "конструктивной работой политических сил, которые заявили о готовности поддержать действующего президента на выборах".

"Сегодня уникальный день. 10 сентября 2017 года (муниципальные выборы в Алтайском крае – прим.ред.) мы были оппонентами, боролись за место под солнцем. Но сегодня мы работаем в формате конструктива. Наша задача – сил, имеющих немалый электорат, – сделать всё, чтобы кампания была легитимной и открытой", — сказал Александр Романенко.

Владислав Вакаев сообщил, что справедливороссы не стали выдвигать своего кандидата и публично поддержали Путина. 

"Но мы продолжаем оставаться социал-демократической политической силой", — подчеркнул он.

Вакаеву на этой встрече было явно менее политически комфортно, чем всем остальным. И он постарался сделать акцент на том, что у партии "СР" совпадают позиции по многим направлениям работы с действиями президента.

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"Майские указы на две трети совпадали с нашей программой, многие другие предложения находят отражение в его решениях. Так и теперь мы подготовили "Социальный манифест" от партии с предложениями по улучшению ситуации в стране и передадим его президенту. Жители страны и Алтая остро ждут ответа на главный вопрос – насколько изменится наша жизнь", — сказал он.

Представитель "Партии пенсионеров России" Милюков рассказал, что партия тоже собирает наказы президенту. А еще он отметил, что ему встречается много критически настроенных к выборам. 

"Вот молодежь, люди примерно 30 лет, собираются пойти на выборы. А пенсионеры возраста 50-60 лет — наоборот. С ними надо работать. Если они не придут на выборы, может быть хуже", — эмоционально выступил он.

Коваль, Капустин и Кириллов тоже заявили о своей поддержке кандидату. И все участники встречи сообщили, что будут мобилизовать своих партийцев и сторонников прийти на выборы. А потом пожали друг другу руки, сфотографировались на память и разошлись выполнять договоренности каждый в меру своих политических ценностей.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.02.2018 16:24
- гость -

Ничего не делать и получать хорошие деньги. Конечно, Путин!

0  0
2.02.2018 16:26
- гость -

Все холуи отметились у хозяина или кто-то опаздывает?

0  0
2.02.2018 16:27
- гость -

Что за кабаньчики на фото?

0  0
2.02.2018 16:28
- гость -

сколько стоит ваш выбор? предатели

0  0
2.02.2018 16:30
- гость -

"Справедливая Россия", "Родина", "Зеленые", "Патриоты России" - хороший список, надо запомнить.

0  0
2.02.2018 16:33
- гость -

2.02.2018 16:27
- гость -
Что за кабаньчики на фото?
------------------------------------------
Из спортзалов не выходят. Времени свободного много.

0  0
2.02.2018 16:35
- гость -

2.02.2018 16:27
- гость -
Что за кабаньчики на фото?
------------------------------------------
Пенсионеры России.

0  0
2.02.2018 16:36
новый президент

В штабе Путина не спокойно, политтехнологи в панике, когда такое было?
ГРУДИНИН только ГРУДИНИН!!!

0  0
2.02.2018 16:36
Андраник Карленович

Сомневаюсь, что ваш "электорат" согласен с вашим решением!

0  0
2.02.2018 16:39
- гость -


2.02.2018 16:27
- гость -
Постоянные клиенты столовой!

0  0
2.02.2018 16:42
- гость -

В штабе Путина не спокойно, политтехнологи в панике, когда такое было?
ГРУДИНИН только ГРУДИНИН!!!

А похоже путин все-таки опасается представителя от коммунистов. Вот и 5 колонну уже начал набирать.. Раньше до такого маразма не доходило

0  0
2.02.2018 16:45
гость

Маски сброшены , иуды предстали во всей красе .

0  0
2.02.2018 16:52
- гость -

А какой смысл в этих партиях? Они даже бороться не хотят. Разогнать их к чертям!

0  0
2.02.2018 16:57
- гость -

Путин еще не утвержден кандидатом в Президенты - может чуровцы зарубят его подписи, а вакханалия агитационная уже захлестнула страну - где ЦИК, Пркуратура, и прочие структуры обязанные соблюдать законость?!

0  0
2.02.2018 16:57
гость

Поздно пить боржоми.Рост поддержки Грудинина уже не остановить.Посмотрите на ютубе,как встречали Грудинина в Башкирии и Екатиренбурге.Татары и башкиры всегда нос по ветру держали,и то,что приём был на уровне действующего Гаранта,говорит о многом.

0  0
2.02.2018 16:58
- гость -

А похоже путин все-таки опасается представителя от коммунистов.
----------------

А он точно коммунист? Завтра он единоросом не станет?

0  0
2.02.2018 16:59
- гость -

Грудинин наберёт чуть больше жирика. Попомните мои слова.

0  0
2.02.2018 17:00
- гость -


2.02.2018 16:58
- гость -
Посмотри любое интервью с ним. И с биографией ознакомься. Наврядли станет.

0  0
2.02.2018 17:01
новый президент


2.02.2018 16:59
- гость -

Жирик через неделю свою кандидатуру снимет в пользу ВВП, вот мой прогноз

0  0
2.02.2018 17:07
- гость -

Предателей должны видеть в лицо!

0  0
2.02.2018 17:12
- гость -

А он точно коммунист? Завтра он единоросом не станет?

Мне пофигу, кем он станет, просто не с проста же эта мышиная возня началась?

0  0
2.02.2018 17:12
- гость -

И с биографией ознакомься. Наврядли станет.
------------------

Это почему же? Он был коммунистом, потом единоросом и даже доверенным лицом путена, теперь опять коммунист. Что завтра будет?

0  0
2.02.2018 17:17
- гость -


2.02.2018 17:12
- гость -
Доверенным лицом был в 2000 году, когда на Путина возлагали большие надежды. Надежды не оправдались.

0  0
2.02.2018 17:21
- гость -

когда на Путина возлагали большие надежды.
--------------
Какие надежды? Я сам по телику видел как Ельцин сказал вот вам путен! Разумный человек уже тогда понимал, что Ельцин на тот момент уже был болен/пропит и не мог назначить адекватного преемника.

0  0
2.02.2018 17:26
- гость -


2.02.2018 17:21
- гость -
Разумные люди понимали, что Ельцин в это время вообще ничего не решали не соображал, был просто еле-еле говорящей головой, и выдвинул Путина естественно не он.

0  0
2.02.2018 17:33
- гость -

и выдвинул Путина естественно не он.
------------

Тут я с вами соглашусь. Думаю, это Чубайс и ему подобные, а так же олигархи. В любом случае, никаких надежд у народа быть не должно было.

0  0
2.02.2018 17:40
- гость -


2.02.2018 17:33
- гость -
У меня таких надежд тогда тоже не было. Но я знаю множество людей, у кого такие надежды были.

0  0
2.02.2018 17:41
689

Все что обьединяет эти партии это желание остаться у бесплатной кормушки,где можно ничего не делать и хорошо жить за счет работающего населения.
Ребята вы проиграли не нужны нам трутни!
Граждане зарабатывающие своим горбом себе на жизнь ,выбирают нового президента!
Только ГРУДИНИН и больше никто и не надо навязывять пустозвона его время ушло.
Решать будем мы!

0  0
2.02.2018 17:47
- гость -


2.02.2018 17:41
689
+100500
Грудинин вообще первый в истории России реальный кандидат, а не клоун.

0  0
2.02.2018 17:54
- гость -

2.02.2018 17:50

Думаю, а чета запутинцев не слышно, ан нет вот они, но сказать им, видимо, особо нечего

0  0
2.02.2018 18:15
- гость -

Путин - наш резидент!

0  0
2.02.2018 18:21
- гость -

А я думал снимается новая версия 12 стульев. -А это кто такие возле бочки с капустой?- Это сиротки.

0  0
2.02.2018 18:29
- гость -

2.02.2018 18:15
- гость -
Путин - наш резидент!

Оговорка по Фрейду? ))

0  0
2.02.2018 18:31
- гость -

Чубайс, Кудрин, Набиулина, Путин не попали в "кремлевский список". Это как все двери исписанны в подъезде кроме одной, где живет 12 летний хулиган.

0  0
2.02.2018 20:03
- гость -

Для приличного человека признаться, что он за Путина, то же самое, что совершить каминг аут

0  0
2.02.2018 20:28
месный

2.02.2018 17:47
- гость -

он такойже реальный клоун как и все остальные кроме путина.
чё нетак - дак а чёон делает кроме как сидит на жопе ровно

0  0
2.02.2018 20:34
- гость -

Владислав Вакаев сообщил, что справедливороссы не стали выдвигать своего кандидата и публично поддержали Путина.
"Но мы продолжаем оставаться социал-демократической политической силой", — подчеркнул он.

Да бросьте! Никакой силой вы не остаётесь! Использованная прокладка в дамском туалете

0  0
2.02.2018 22:33
- гость -

Обьединились с партией жуликов и воров

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