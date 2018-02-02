Что общего между партиями "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Зеленые", "Патриоты России", "Родина" и "Партией пенсионеров в России" в Алтайском крае? Представители этих партий публично объединились для поддержки пока еще не зарегистрированного кандидата в президенты Владимира Путина. Портал Amic.ru стал свидетелем этой любопытной встречи в барнаульском штабе Путина в пятницу, 2 февраля.

А участие в ней приняли глава алтайских единороссов Александр Романенко, второе лицо в местном отделении справедливороссов Владислав Вакаев, глава краевых "Патриотов России" Анатолий Коваль, секретарь реготделения "Партии пенсионеров России" Александр Милюков, зампредседателя "Родины" Алексей Капустин и лидер местных "Зеленых" Владимир Кириллов.

В штабе Путина встречу назвали "конструктивной работой политических сил, которые заявили о готовности поддержать действующего президента на выборах".

"Сегодня уникальный день. 10 сентября 2017 года (муниципальные выборы в Алтайском крае – прим.ред.) мы были оппонентами, боролись за место под солнцем. Но сегодня мы работаем в формате конструктива. Наша задача – сил, имеющих немалый электорат, – сделать всё, чтобы кампания была легитимной и открытой", — сказал Александр Романенко.

Владислав Вакаев сообщил, что справедливороссы не стали выдвигать своего кандидата и публично поддержали Путина.

"Но мы продолжаем оставаться социал-демократической политической силой", — подчеркнул он.

Вакаеву на этой встрече было явно менее политически комфортно, чем всем остальным. И он постарался сделать акцент на том, что у партии "СР" совпадают позиции по многим направлениям работы с действиями президента.

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"Майские указы на две трети совпадали с нашей программой, многие другие предложения находят отражение в его решениях. Так и теперь мы подготовили "Социальный манифест" от партии с предложениями по улучшению ситуации в стране и передадим его президенту. Жители страны и Алтая остро ждут ответа на главный вопрос – насколько изменится наша жизнь", — сказал он.

Представитель "Партии пенсионеров России" Милюков рассказал, что партия тоже собирает наказы президенту. А еще он отметил, что ему встречается много критически настроенных к выборам.

"Вот молодежь, люди примерно 30 лет, собираются пойти на выборы. А пенсионеры возраста 50-60 лет — наоборот. С ними надо работать. Если они не придут на выборы, может быть хуже", — эмоционально выступил он.

Коваль, Капустин и Кириллов тоже заявили о своей поддержке кандидату. И все участники встречи сообщили, что будут мобилизовать своих партийцев и сторонников прийти на выборы. А потом пожали друг другу руки, сфотографировались на память и разошлись выполнять договоренности каждый в меру своих политических ценностей.