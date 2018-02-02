Что общего между партиями "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Зеленые", "Патриоты России", "Родина" и "Партией пенсионеров в России" в Алтайском крае? Представители этих партий публично объединились для поддержки пока еще не зарегистрированного кандидата в президенты Владимира Путина. Портал Amic.ru стал свидетелем этой любопытной встречи в барнаульском штабе Путина в пятницу, 2 февраля.
А участие в ней приняли глава алтайских единороссов Александр Романенко, второе лицо в местном отделении справедливороссов Владислав Вакаев, глава краевых "Патриотов России" Анатолий Коваль, секретарь реготделения "Партии пенсионеров России" Александр Милюков, зампредседателя "Родины" Алексей Капустин и лидер местных "Зеленых" Владимир Кириллов.
В штабе Путина встречу назвали "конструктивной работой политических сил, которые заявили о готовности поддержать действующего президента на выборах".
"Сегодня уникальный день. 10 сентября 2017 года (муниципальные выборы в Алтайском крае – прим.ред.) мы были оппонентами, боролись за место под солнцем. Но сегодня мы работаем в формате конструктива. Наша задача – сил, имеющих немалый электорат, – сделать всё, чтобы кампания была легитимной и открытой", — сказал Александр Романенко.
Владислав Вакаев сообщил, что справедливороссы не стали выдвигать своего кандидата и публично поддержали Путина.
"Но мы продолжаем оставаться социал-демократической политической силой", — подчеркнул он.
Вакаеву на этой встрече было явно менее политически комфортно, чем всем остальным. И он постарался сделать акцент на том, что у партии "СР" совпадают позиции по многим направлениям работы с действиями президента.
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"Майские указы на две трети совпадали с нашей программой, многие другие предложения находят отражение в его решениях. Так и теперь мы подготовили "Социальный манифест" от партии с предложениями по улучшению ситуации в стране и передадим его президенту. Жители страны и Алтая остро ждут ответа на главный вопрос – насколько изменится наша жизнь", — сказал он.
Представитель "Партии пенсионеров России" Милюков рассказал, что партия тоже собирает наказы президенту. А еще он отметил, что ему встречается много критически настроенных к выборам.
"Вот молодежь, люди примерно 30 лет, собираются пойти на выборы. А пенсионеры возраста 50-60 лет — наоборот. С ними надо работать. Если они не придут на выборы, может быть хуже", — эмоционально выступил он.
Коваль, Капустин и Кириллов тоже заявили о своей поддержке кандидату. И все участники встречи сообщили, что будут мобилизовать своих партийцев и сторонников прийти на выборы. А потом пожали друг другу руки, сфотографировались на память и разошлись выполнять договоренности каждый в меру своих политических ценностей.
Комментарии
Ничего не делать и получать хорошие деньги. Конечно, Путин!
Все холуи отметились у хозяина или кто-то опаздывает?
Что за кабаньчики на фото?
сколько стоит ваш выбор? предатели
"Справедливая Россия", "Родина", "Зеленые", "Патриоты России" - хороший список, надо запомнить.
2.02.2018 16:27
- гость -
Что за кабаньчики на фото?
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Из спортзалов не выходят. Времени свободного много.
2.02.2018 16:27
- гость -
Что за кабаньчики на фото?
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Пенсионеры России.
В штабе Путина не спокойно, политтехнологи в панике, когда такое было?
ГРУДИНИН только ГРУДИНИН!!!
Сомневаюсь, что ваш "электорат" согласен с вашим решением!
2.02.2018 16:27
- гость -
Постоянные клиенты столовой!
В штабе Путина не спокойно, политтехнологи в панике, когда такое было?
ГРУДИНИН только ГРУДИНИН!!!
А похоже путин все-таки опасается представителя от коммунистов. Вот и 5 колонну уже начал набирать.. Раньше до такого маразма не доходило
Маски сброшены , иуды предстали во всей красе .
А какой смысл в этих партиях? Они даже бороться не хотят. Разогнать их к чертям!
Путин еще не утвержден кандидатом в Президенты - может чуровцы зарубят его подписи, а вакханалия агитационная уже захлестнула страну - где ЦИК, Пркуратура, и прочие структуры обязанные соблюдать законость?!
Поздно пить боржоми.Рост поддержки Грудинина уже не остановить.Посмотрите на ютубе,как встречали Грудинина в Башкирии и Екатиренбурге.Татары и башкиры всегда нос по ветру держали,и то,что приём был на уровне действующего Гаранта,говорит о многом.
А похоже путин все-таки опасается представителя от коммунистов.
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А он точно коммунист? Завтра он единоросом не станет?
Грудинин наберёт чуть больше жирика. Попомните мои слова.
2.02.2018 16:58
- гость -
Посмотри любое интервью с ним. И с биографией ознакомься. Наврядли станет.
2.02.2018 16:59
- гость -
Жирик через неделю свою кандидатуру снимет в пользу ВВП, вот мой прогноз
Предателей должны видеть в лицо!
А он точно коммунист? Завтра он единоросом не станет?
Мне пофигу, кем он станет, просто не с проста же эта мышиная возня началась?
И с биографией ознакомься. Наврядли станет.
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Это почему же? Он был коммунистом, потом единоросом и даже доверенным лицом путена, теперь опять коммунист. Что завтра будет?
2.02.2018 17:12
- гость -
Доверенным лицом был в 2000 году, когда на Путина возлагали большие надежды. Надежды не оправдались.
когда на Путина возлагали большие надежды.
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Какие надежды? Я сам по телику видел как Ельцин сказал вот вам путен! Разумный человек уже тогда понимал, что Ельцин на тот момент уже был болен/пропит и не мог назначить адекватного преемника.
2.02.2018 17:21
- гость -
Разумные люди понимали, что Ельцин в это время вообще ничего не решали не соображал, был просто еле-еле говорящей головой, и выдвинул Путина естественно не он.
и выдвинул Путина естественно не он.
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Тут я с вами соглашусь. Думаю, это Чубайс и ему подобные, а так же олигархи. В любом случае, никаких надежд у народа быть не должно было.
2.02.2018 17:33
- гость -
У меня таких надежд тогда тоже не было. Но я знаю множество людей, у кого такие надежды были.
Все что обьединяет эти партии это желание остаться у бесплатной кормушки,где можно ничего не делать и хорошо жить за счет работающего населения.
Ребята вы проиграли не нужны нам трутни!
Граждане зарабатывающие своим горбом себе на жизнь ,выбирают нового президента!
Только ГРУДИНИН и больше никто и не надо навязывять пустозвона его время ушло.
Решать будем мы!
2.02.2018 17:41
689
+100500
Грудинин вообще первый в истории России реальный кандидат, а не клоун.
2.02.2018 17:50
Думаю, а чета запутинцев не слышно, ан нет вот они, но сказать им, видимо, особо нечего
Путин - наш резидент!
А я думал снимается новая версия 12 стульев. -А это кто такие возле бочки с капустой?- Это сиротки.
2.02.2018 18:15
- гость -
Путин - наш резидент!
Оговорка по Фрейду? ))
Чубайс, Кудрин, Набиулина, Путин не попали в "кремлевский список". Это как все двери исписанны в подъезде кроме одной, где живет 12 летний хулиган.
Для приличного человека признаться, что он за Путина, то же самое, что совершить каминг аут
2.02.2018 17:47
- гость -
он такойже реальный клоун как и все остальные кроме путина.
чё нетак - дак а чёон делает кроме как сидит на жопе ровно
Владислав Вакаев сообщил, что справедливороссы не стали выдвигать своего кандидата и публично поддержали Путина.
"Но мы продолжаем оставаться социал-демократической политической силой", — подчеркнул он.
Да бросьте! Никакой силой вы не остаётесь! Использованная прокладка в дамском туалете
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