Фото: провэд.рф

Жители Барнаула, как и всей Сибири в целом, на распродажах в интернете в "киберпонедельник" активно покупали оптику, товары для здоровья и детей, сообщает пресс-служба компании "Яндекс.Деньги".

Как отметили в службе, по сравнению с прошлым годом количество участников выросло почти в два раза.

"Киберпонедельник" в России прошел с 29 по 31 января, распродажи устраивали более 100 крупнейших интернет-магазинов. Аналитики сервиса "Яндекс.Касса" провели исследование платежей жителей Новосибирска, Омска, Красноярска, Барнаула, Иркутска, Новокузнецка, Томска, Кемерово, Улан-Удэ и других городов Сибири. Среди онлайн-площадок — KupiVip, Wildberries, М.Видео, re:Store и многие другие.

Как отмечают в компании, сибиряки стали активнее участвовать в интернет-распродажах. Так, число покупателей увеличилось в 1,8 раза, количество платежей — в 2,1 раза. Вырос и средний чек — почти вдвое.

В тройку самых популярных товаров на этот раз вошли очки, товары для здоровья, а также для детей. В десятку популярных товаров попали косметика, зоотовары, офисные товары, одежда, бытовая техника и электроника, книги и товары для дома. Кроме того, жители Алтайского края, как и всей Сибири, в эти дни активно экономили на покупке бытовой техники.

В "киберпонедельник" число покупок оптики выросло в 3,8 раза по сравнению с другими днями января. Товаров для здоровья сибиряки купили в 3,6 раза больше, а для детей — в 2,8 раза.