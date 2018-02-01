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Краевое управление Следственного комитета начало проверку после пропажи ребенка, провалившегося под лед на реке Барнаулке в региональной столице.

Напомним, что трагический инцидент произошел днем в четверг, 1 февраля, в районе Булыгина. Спасатели приступили к поисковой операции — начали распиловку льда, задействовали водолазов.

Что касается обстоятельств ЧП, то в региональном управлении СКР по этому поводу сообщают следующее: "1 февраля 2018 года в городе Барнауле во время игры малолетних детей на льду реки Барнаулки вблизи дамбы один из мальчиков 2005 года рождения, находясь на промоине, ушел под лед и не смог выбраться".

В данный момент на месте происшествия находятся спасатели, следователи Следственного комитета, сотрудники полиции. Поисковые мероприятия продолжаются.