Фото: vk.com/barneos22
Краевое управление Следственного комитета начало проверку после пропажи ребенка, провалившегося под лед на реке Барнаулке в региональной столице.
Напомним, что трагический инцидент произошел днем в четверг, 1 февраля, в районе Булыгина. Спасатели приступили к поисковой операции — начали распиловку льда, задействовали водолазов.
Что касается обстоятельств ЧП, то в региональном управлении СКР по этому поводу сообщают следующее: "1 февраля 2018 года в городе Барнауле во время игры малолетних детей на льду реки Барнаулки вблизи дамбы один из мальчиков 2005 года рождения, находясь на промоине, ушел под лед и не смог выбраться".
В данный момент на месте происшествия находятся спасатели, следователи Следственного комитета, сотрудники полиции. Поисковые мероприятия продолжаются.
Комментарии
Ну ведь взросленький уже(((( Соболезнования родителям....
Он из нашей 24 школы узнала от подруги он в 6 а был мы в б собалезную(((