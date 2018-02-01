Четверг, 1 Февраль, 22:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,26
€ 69,79
510786
-13°
Обь
309см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"Выборы президента - 2018Мусорная реформа
Новости

"Плюс семь": жители села Кусак уверяют, что теплоснабжение не восстановлено

, ИА "Амител"
Сотрудники МЧС ходят по квартирам и обещают принести обогреватели

На фото: показания термометра в квартиры жительницы села Кусак

Жители села Кусак Немецкого национального района жалуются на лютый холод в квартирах. Как сообщила корреспонденту ИА "Амител" жительница Ирина, проживающая по улице Энгельса, на данный момент в ее квартире температура составляет всего лишь семь градусов. У многих сельчан нет ни печек, ни газового отопления. Женщина опасается, что если в ближайшее время тепло не дадут, у нее в доме перемерзнет вода. Она рассказала, что за минувшие сутки к ней в дом дважды приходили сотрудники МЧС. В первый раз — в пять утра, второй раз — около девяти часов утра. Спрашивали, сколько человек живет в квартире, и обещали принести обогреватели. Однако не принесли.

По словам Ирины, с сегодняшнего дня, 1 февраля, в селе официально закрыты школа и детский сад — температура в помещениях не превышает 5 градусов выше нуля.

"Вы пишете, что в селе восстановлено теплоснабжение. Это неправда. Как были трубы холодные, так и остались", — заявила Ирина корреспонденту Amic.ru. Отметим, информацию, о которой идет речь, распространило краевое МЧС.

"Теплоснабжение восстановили в селе Кусак на территории Немецкого национального района в Алтайском крае после коммунальной аварии, случившейся в ночь на 31 января", — говорилось в сообщении. Жители села эту информацию опровергают.

"В селе Кусак Алтайского края на 1 февраля не восстановлено ничего. Котельная стоит. Больницу, школу и детский сад закрыли, во всем селе разморожены трубы отопления. Полное село МЧС со всего района", — пишут читатели в комментариях под новостью.

На вопрос редакции в пресс-службе МЧС уточнили, что восстановлено теплоснабжение только на главной теплоцентрали села. Что касается "отводков", которые ведут по улицам, то там работы еще ведутся. "Многие трубы перемерзли, делается все возможное", — подтвердили в МЧС.

Напомним, как сообщили в МЧС, данные о порыве теплотрассы в селе в ведомство поступили в 02:00 в среду, 31 января. В настоящий момент в село стянуты дополнительные силы и средства МЧС, специалисты ведут работы по ликвидации аварии.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

1.02.2018 17:33
Я не робот

Говорят жители не удосужились утеплить подводки к домам от магистрали - их перехватило пока латали утечки...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
22:32
Путин прокомментировал решение CAS по российским олимпийцам 0
22:18
Детский омбудсмен рассказала о книгах для школьников: "Глаз упал в унитаз" 0
22:07
Названо число нужных России тюрем для террористов 0
21:42
Однокомнатные квартиры могут признать неделимым имуществом 0
21:25
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации 0
21:03
МИД сообщил об "охоте" за россиянами по всему миру 0
20:51
1 февраля перестал существовать Резервный фонд России 0
20:23
Минобороны посоветовало США перестать летать у российских границ 0
20:08
СК выяснит, почему в алтайской школе дети вынуждены заниматься в пуховиках 0
19:48
Строители кожевенного завода в Заринске с прошлого года живут без зарплаты 0
19:27
Священник в Москве потерял 19 млн на инвестициях в финансовую компанию 2
19:08
Коротко о главном: лунное затмение, судебные тяжбы АлтГУ и ЧП на льду
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 1 февраля
18:52
Клуб "Алтай" в Год добровольца будет пускать волонтеров на хоккей бесплатно 0
18:28
ЦИК займется регистрацией кандидатов в президенты на следующей неделе 0
18:07
Жители Барнаула в "киберпонедельник" чаще покупали очки и детские товары 0
17:48
Загоревшийся автомобиль в Рубцовске тушили 11 человек 0
17:32
Власти и СГК обсудили объединение тепловых систем Барнаула и Новоалтайска 5
17:25
"Плюс семь": жители села Кусак уверяют, что теплоснабжение не восстановлено 1
17:02
Ребенок провалился под лед в Барнауле: Следственный комитет начал проверку 2
16:47
Тела троих мужчин обнаружили в салоне автомобиля в Новосибирске 2
16:32
Осужденный выманивал деньги у жителей Алтая, меняя голос и личности 1
16:17
Школьник в Барнауле провалился под лед в районе Булыгина 2
16:04
Fair play: спортивный арбитраж отменил санкции против 28 олимпийцев-россиян 5
15:51
Карлин подарил фотоальбом миллионному пользователю портала госуслуг в крае 8
15:32
Дойное стадо в Алтайском крае выросло за год на 10% 9
15:20
Преподаватель АлтГУ покорила гору в Южной Америке высотой 7 тысяч метров 11
15:14
Автомобиль перевернулся на трассе под Бийском 0
15:07
Подросток в Кемерово ударил ножом девочку в школе 8
14:50
Несколько условий: как квартиросъемщики могут вернуть уплаченные налоги 4
14:35
Трое погибших: подробности лобового ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае 28
14:23
Жительница Горного Алтая украла шубу и спрятала ее в помещении банкомата 0
14:11
Очевидцы: автобус и две легковушки столкнулись в центре Барнаула 0
14:02
Учредитель барнаульских УК получил 4,5 года колонии и 8 млн рублей штрафа 0
13:47
Жесткое ДТП произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае, есть пострадавшие 4
13:32
Почему коммерческую недвижимость лучше приобретать у застройщика 0
13:23
Мужчина погиб в результате лобового ДТП на трассе в Алтайском крае 6
13:14
Пропавшего мужчину со шрамом на губе ищут более четырех месяцев на Алтае 0
13:02
Цены "на паузе": удорожание бензина приостановилось в Алтайском крае 11
12:48
Нас больше миллиона: Amic.ru побил рекорд по количеству читателей 57
12:35
Автовокзал Барнаула продолжает сокращать рейсы из-за уменьшения спроса 11
12:21
Власти Татарстана подали заявку на финансирование авиамаршрута до Барнаула 0
12:13
Глава Барнаула Сергей Дугин проверил, как кормят в городских детсадах 28
12:02
Победителя аукциона по возведению дамбы в алтайском селе "держат в секрете" 0
11:49
Жительница Горного Алтая жестоко избила свою кузину после застолья 5
11:33
Какие солнечные или лунные затмения можно будет наблюдать в 2018 году 0
11:21
Бийский музей не добился через суд права выставлять старинное оружие 6
11:14
Суперлуна в "голубой крови": затмение в разных частях света 4
11:02
Правительство России дает добро на регистрацию юрлиц без офиса 11
10:50
Стало известно, сколько заплатят клиентам "АлтайБизнес-Банка" 0
10:34
Трамвай и легковушка столкнулись на проспекте Калинина в Барнауле 2
10:25
Алтайская лыжница Яна Кирпиченко взяла золото на юниорском чемпионате мира 4
10:14
Владимир Путин обсудил с правительством аномальные морозы в Сибири 5
10:03
Водитель Nissan Almera сбил на "зебре" девочку в Барнауле 59
09:48
Автобус №57 сбил пешехода на улице Юрина в Барнауле 7
09:34
Алтайские чиновники получают меньше всех своих коллег в Сибири 33
09:30
Более 300 сел края могут использовать все каналы интерактивного ТВ 3
09:23
Двое жителей Алтайского края украли теленка и сдали его в пункт приема мяса 1
09:15
Резервный фонд России официально перестал существовать 11
09:04
Ночной пожар в жилом доме в Барнауле тушили 10 человек 0
09:00
В Новосибирске впервые состоится Форум дизайнеров и архитекторов Сибири 0
08:47
Алтайские медики проверят здоровье всех 12-летних подростков 0
08:32
Правда о гарантиях на имплантацию зубов 10
08:26
Лучшие мемы и шутки к 64-летию музыканта Юрия Лозы 5
08:13
"Вот такая, понимаешь, загогулина": лучшие афоризмы Бориса Ельцина 14
08:04
Стране нужны вытрезвители: депутат Госдумы от Алтая о "вечном споре" 9
08:00
Автозапчасти от компании "Автотрейд" теперь можно купить и в Барнауле 3
07:50
Такси, льготы, МФЦ: какие изменения вступят в силу с 1 февраля 2018 года 0
07:34
И смех, и грех: новые подробности дела "Еременко против АлтГУ" из зала суда 11
07:19
Алтайский учебно-тренировочный центр "Семинский перевал" продают за 20 млн 5
07:03
Квартиру в охраняемой зоне у леса продают в Барнауле за 12,5 млн рублей 6
07:00
Хиджаб – это очень красиво: как исламская культура становится трендом 22
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 1 февраля 0
06:32
Показалось: фотографии, с которыми что-то не так 4
06:17
Гололед и мороз прогнозируют в Алтайском крае 1 февраля 0
06:01
"Кровавое" зрелище: лунное затмение в Барнауле 1
05:15
Чубайс фактически призвал поднять цены на газ в шесть раз и электричество 36
04:06
Россияне стали меньше думать о ценах из-за низкой инфляции и роста доходов 9
03:28
Воспитательница называла детей "мясом" и приучала их к собачьим командам 2
02:31
Путин назвал размер золотовалютных резервов России 1
01:33
Символику СС нашли на свитерах олимпийской сборной Норвегии 6
00:08
Ученые рассказали о создании гибрида человека и обезьяны 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.