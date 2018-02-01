Жители села Кусак Немецкого национального района жалуются на лютый холод в квартирах. Как сообщила корреспонденту ИА "Амител" жительница Ирина, проживающая по улице Энгельса, на данный момент в ее квартире температура составляет всего лишь семь градусов. У многих сельчан нет ни печек, ни газового отопления. Женщина опасается, что если в ближайшее время тепло не дадут, у нее в доме перемерзнет вода. Она рассказала, что за минувшие сутки к ней в дом дважды приходили сотрудники МЧС. В первый раз — в пять утра, второй раз — около девяти часов утра. Спрашивали, сколько человек живет в квартире, и обещали принести обогреватели. Однако не принесли.

По словам Ирины, с сегодняшнего дня, 1 февраля, в селе официально закрыты школа и детский сад — температура в помещениях не превышает 5 градусов выше нуля.

"Вы пишете, что в селе восстановлено теплоснабжение. Это неправда. Как были трубы холодные, так и остались", — заявила Ирина корреспонденту Amic.ru. Отметим, информацию, о которой идет речь, распространило краевое МЧС.

"Теплоснабжение восстановили в селе Кусак на территории Немецкого национального района в Алтайском крае после коммунальной аварии, случившейся в ночь на 31 января", — говорилось в сообщении. Жители села эту информацию опровергают.

"В селе Кусак Алтайского края на 1 февраля не восстановлено ничего. Котельная стоит. Больницу, школу и детский сад закрыли, во всем селе разморожены трубы отопления. Полное село МЧС со всего района", — пишут читатели в комментариях под новостью.

На вопрос редакции в пресс-службе МЧС уточнили, что восстановлено теплоснабжение только на главной теплоцентрали села. Что касается "отводков", которые ведут по улицам, то там работы еще ведутся. "Многие трубы перемерзли, делается все возможное", — подтвердили в МЧС.

Напомним, как сообщили в МЧС, данные о порыве теплотрассы в селе в ведомство поступили в 02:00 в среду, 31 января. В настоящий момент в село стянуты дополнительные силы и средства МЧС, специалисты ведут работы по ликвидации аварии.